Mantendrán escuelas protocolos vs Covid

Ciudad Juárez.— Mientras la Organización Mundial de la Salud no señale el término de la pandemia de Covid-19, el Gobierno de Chihuahua no puede hacer una declaratoria unilateral aunque se generen las condiciones, por ello la Comisión Estatal de Salud decidió no modificar el protocolo sanitario en las escuelas de nivel básico, señaló el titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Javier González Mocken.

“Vamos a seguir con las medidas hasta que la Organización Mundial de la Salud lo determine y, por lo pronto, siguen las reglas del juego en el tema de educación (…) El Covid se quedó para siempre, es como la gripa, pero con mayores consecuencias, por eso ahí el tema es que sigamos vacunándonos y la vacuna de los menores de 12 años tiene que darse porque en Estados Unidos ya la aplicaron”, dijo el secretario.

Además, explicó que ante el anuncio que realizó la Federación de vacunar a menores de 14 años, el Gobierno del Estado detuvo las gestiones con Estados Unidos para inmunizar a los estudiantes de nivel primaria porque la aplicación del biológico representaría una grande inversión, por lo que se espera que próximamente se lleve a cabo la campaña de vacunación a nivel nacional.

Fue en marzo de este año cuando la dependencia educativa arrancó una consulta hacia madres y padres de familia para saber si autorizarían que los estudiantes de las escuelas primarias fueran trasladados a otro municipio para vacunarlos contra el Covid-19, a fin de realizar una inmunización transfronteriza en el puente internacional de Tornillo-Guadalupe, pero el proyecto no fue más allá del sondeo.

“Aquí hay un 61 por ciento de gente vacunada, eso indica que mucha gente no se ha vacunado y son los principales que pueden tener el virus más fuerte y transmitirlo, ahí el exhorto de todos nosotros es de que la gente se vacune”, dijo el secretario, quien además explicó que durante la reunión que se llevó a cabo el pasado miércoles se mostraron estadísticas de vacunación a nivel internacional y México apareció en la media.

Por lo anterior, las escuelas de nivel básico deberán continuar apegadas a las reglas de asistencia que se decretaron en marzo de este año, cuando la SEyD autorizó la reactivación de actividades en los planteles de preescolar, primaria y secundaria, con un aforo del 100 por ciento en aquellos salones de clases donde el número de estudiantes no fuera mayor a 30, y de hasta el 75 por ciento en grupos mayores de 40 alumnos.