Mantendrá Conahcyt 110 becas para la UACh en 2024

Chihuahua.- Carlos Hinojos, director de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, comentó que a pesar de que aún no obtienen una respuesta de parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías por la suspensión definitiva al recorte de los presupuestos para las becas de investigadores, para el próximo año están autorizadas 110 becas para ser asignadas a los proyectos que reúnan los requisitos.

Indicó que el hecho de que haya alrededor de 110 becas aprobadas no implica que se vayan a asignar todas, ya que los requisitos para que sean aceptadas son diversos y deben cumplir con ciertos aspectos. Destacó que han tenido reuniones con las áreas de investigación para precisarles los criterios que les den mejores posibilidades de obtener la beca. “Si se presentan 110 proyectos, puede rechazar varios y no serían aprovechadas todas en ese caso”, dijo.

El seis de este de octubre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa concedió la suspensión definitiva dentro del amparo que promovió la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) contra el recorte de becas de posgrado por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

Fue el pasado 22 de septiembre, el tribunal había otorgado la suspensión provisional que fue negada, en primera instancia, por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. Con este fallo a favor de la UACh, no podrá condicionarse la inclusión de los programas de posgrado al Sistema Nacional de Posgrados (SNP) ni limitarse el acceso a la comunidad estudiantil a las becas que otorga el Conahcyt hasta que no se dicte una sentencia definitiva en el juicio.

Sin embargo no hay una respuesta a de parte del Conahcyt, ya que aún no indicada si realizaría la entrega de los recursos para las becas o exponga que no están presupuestados los fondos para las becas lo que podría impactar en otros fondos de los cuales son entregados recursos a los investigadores de la entidad. Sobre esto Hinojos apuntó que las 110 becas, si bien son un recorte, es menor al esperado.