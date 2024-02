Manipula Federación cifras de homicidios

Chihuahua.- El análisis presentado por las asociaciones Causa en Común y México Evalúa, exhibió varias anomalías en los índices delictivos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) a nivel estatal, con cifras de enero a diciembre de 2023, el cual cuenta con información de las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas, mismo que registró números menores a los documentados.

Según los organismos, el “subregistro” indica que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que los responsables de las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y/o, probablemente, manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva.

Un ejemplo es el delito de homicidio doloso, sector en el que Causa en Común reporta 2 mil 72 casos, mientras que Secretariado mil 758; es decir, represen

Esta misma situación es detectable en los casos de secuestro, ya que Causa en Común contabilizaron 181, mientras que el Secretariado sólo 48, lo que representa una diferencia de 133.

En el caso de la extorsión, ambos reportaron cinco casos y en lo que respecta a la violencia familiar también los dos contabilizaron 14 mil 165, mientras que en narcomenudo 3 mil 211.

Entre enero y diciembre de 2023 reportaron 379 mil 86 víctimas y 2 millones 173 mil 220 delitos del fuero común a nivel nacional, lo que significa un decremento de 2% en el total de afectados y un incremento de 1% en los crímenes registrados, en comparación con el 2022.

Los cinco estados que concentran la incidencia homicida en dicho periodo son: Guanajuato (3 mil 104 víctimas) Estado de México (2 mil 597) Baja California (2 mil 417) Chihuahua (2 mil 72) Jalisco (mil 955 víctimas).

Según la tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, los estados con mayor violencia homicida son: Colima (122), Morelos (75), Baja California (64), Zacatecas (60) y Chihuahua (55).

De acuerdo a los datos del Global Study on Homicide 2023, los países con la tasa de homicidio más alta por cada 100 mil habitantes en la región latinoamericana son Jamaica y Honduras, con una tasa promedio de 38 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Aunado a eso, el informe refiere que a nivel nacional, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2023) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) estima que el porcentaje de delitos que no se denunciaron o no iniciaron una investigación en las fiscalías durante 2022 fue de 92.4%.

Los delitos con mayor cifra negra son la extorsión (97.4%), el fraude (96.5%), el robo parcial de vehículo (94.2%), el robo o asalto en calle o transporte público (93.4%), el robo en casa habitación (89%) y el secuestro (86.4%).

Adicionalmente, cabe señalar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) tiende a agregar subcategorías, lo que permite disimular su importancia relativa, al tiempo que el impacto político de la criminalidad más grave se diluye aún más si las subcategorías agregadas se clasifican con etiquetas ambiguas.

Un ejemplo es la incorporación de “trata de personas”, junto con el delito de “corrupción de menores”, dentro de la categoría de “delitos contra la sociedad”.