‘Manejo de deuda, de los mayores fracasos de Corral’

Chihuahua— El diputado Benjamín Carrera (Morena), calificó al manejo de la deuda como uno de los mayores fracasos de la administración de Javier Corral, sobre todo por el abuso de los créditos a corto plazo que significan solucionar un problema al mismo tiempo que se genera otro.

“Se hacen hoyos para tapar otros”, mencionó el morenista, quien haciendo una analogía de la deuda, dijo que será una pesada losa que se dejará a la siguiente administración, porque el gobierno actual adquiere una deuda para pagar otra, y la verdadera solución radica en una verdadera política de austeridad apegada a la Ley de Disciplina Financiera.

“Nosotros lo dijimos hace tiempo cuando se discutió la famosa reestructuración. Yo recuerdo muy bien las discusiones que teníamos con el Secretario de Hacienda, y con el subsecretario de ese tiempo que hoy es secretario de Salud, Eduardo Fernández, les decía como economista, no como político, no como diputado y mucho menos como morenista, sino desde un punto de vista técnico, que la reestructuración no iba a funcionar, ni iba a ser la solución al problema de la deuda”, comentó el legislador.

Al aumentar el presupuesto destinado a los servicios de manejo de deuda a instituciones financieras de 14.8 a 14.9 por ciento, Chihuahua se encuentra a una décima de ingresar al semáforo rojo de indicadores de alertas que manejan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y calificadoras.

“Nos costó cara, también lo advertimos y lo dijimos, el costo del servicios de esa restructuración es demasiado alto, pero se nos dijo que estábamos equivocados, se nos echó encima la aplanadora de los diputados y, bueno, ahorita el estado está en una situación insostenible.

“Hay que recordar que somos la quinta entidad con mayor deuda, por debajo de la Ciudad de México o de Nuevo León, pero no tenemos la misma cantidad de ingresos que tienen ellos”, por eso considero que el manejo de la deuda es uno de los mayores fracasos de esta administración.

Otro actor político que ha sido crítico del manejo de las finanzas estatales es Omar Bazán, diputado local y presidente estatal del PRI, quien sentenció que el actual gobierno será recordado por su irresponsabilidad.

“Es una terrible realidad. Corral quebró las finanzas de Chihuahua ahogó la viabilidad económica comprometió las participaciones federales. Será recordado como el gran gobierno irresponsable”.

En la actualidad el Estado se encuentra en color amarillo, pero otros indicadores como el incremento del porcentaje de ingresos de libre disposición, destinados al pago de la deuda, es otro de los rubros que influyen en el color de semáforo para las entidades, y Chihuahua, lo aumentó de 136.6 a 138.2 por ciento.

