Maestro grababa a niñas de 7 años en escuela de Chihuahua

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo al profesor Jaziel Alfredo D.G., el pasado miércoles, luego de ser señalado de acosar sexualmente a por lo menos cuatro niñas de entre 7 y 8 años, mismas que eran sus alumnas de tercer grado.

Los hechos ocurrieron en la escuela primaria Porfirio Díaz, ubicada en la calle 20 de noviembre de la colonia Pacífico.

De acuerdo con una madre de familia, quien por cuestiones de seguridad prefirió omitir su nombre, una de las niñas comenzó a no querer ir a la escuela y empezó a esconder su uniforme porque era de falda; tras varias indagaciones, un grupo de padres acudieron con el director para contarle la situación y pedirle que revisaran las cámaras, sin embargo, estas no funcionaban.

“El director nos explicó que las cámaras no servían y el papá de una niña se ofreció a poner una de manera provisional; cuando empezaron a ver los videos, se dieron cuenta de que sí estaba pasando tal situación y en ese momento le hablaron a la patrulla”, dijo la persona entrevistada.

Tras confirmar el suceso, tanto el director, Alfonso Ochoa como los familiares de las víctimas llamaron a las autoridades el pasado lunes 16 de octubre alrededor de las 12:30 del mediodía; el reporte policiaco con número 0205005841 refiere que los elementos de la municipal arribaron a la institución educativa para detener al presunto responsable.

Luego de cumplir con las 48 horas, la Fiscalía General del Estado (FGE), le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual.

Ayer, Jaziel Alfredo D.G., fue presentado ante un tribunal en donde se le formuló por acoso sexual agravado y fue puesto en prisión preventiva; el próximo martes en punto de las 9:30 se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso.

Al hacerse público este hecho, madres de otros estudiantes de la primaria anteriormente mencionada, tomaron las instalaciones y exigieron justicia.

Derivado de esto, el director informó que este ya había sido aprehendido y que las autoridades ya estaban haciendo las investigaciones correspondientes.

Así mismo, la madre que fue entrevistada, dijo que el maestro tenía de dos a cuatro años dando clases en la institución educativa y que desconocen desde cuando inició con este tipo de agresiones. “Mi hija me decía que el profesor pasaba mucho tiempo con su celular y que además pasaba a las niñas a leer al frente”, explicó.

La detención se llevó la tarde del miércoles en la colonia Santo Niño.

ENVÍAN PRUEBAS

A través de unas imágenes que fueron enviadas a esta redacción, se pudo observar como Jaziel Alfredo D.G., maestro que fue detenido por el delito de acoso sexual; tomó una serie de fotografías y videos a una pequeña en un salón de clases.

Por cuestiones de seguridad y a fin de garantizar los derechos de la víctima, sólo se muestra el celular y una parte de la falda en donde el presunto responsable está tomando y guardando el material fotográfico.