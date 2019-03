Chihuahua— En el auditorio Ramiro Cota, se llevó a cabo el festejo por el 90 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Los priistas de 'adeveras' no nos rajamos, porque el PRI es mucho más que cualquier adversidad. ¡Estamos de pie!", expresó el dirigente estatal Omar Bazán Flores en su mensaje de bienvenida.

Al desayuno asisten sectores, organizaciones, comités municipales y ex dirigentes, sin embargo aún no llega algún exgobernador.