Los ejecutaban en el área de narcofosas

Nuevo Casas Grandes.- En tres días de búsqueda se han recuperado ya cuatro cuerpos, uno de ellos al parecer del sexo femenino, que pudieran estar ligados a las recientes desapariciones en Puerto Palomas de Villa, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Noroeste sólo está a la espera de los resultados genéticos para verificar su identidad.

“Contamos con una base de datos con los perfiles genéticos de todas las personas desaparecidas, entonces estamos únicamente a la espera de los resultados de los peritos para nosotros poder cotejarlos e informar si coincide con alguna de las carpetas de investigación”, aseveró el fiscal de la Zona Noroeste, Alejandro Vargas Salas.

Asimismo, se dio a conocer que continuarán las labores de rastreo y ya se amplió el radio de búsqueda en Ejido Ley 6 de Enero, donde el hallazgo de un cuerpo derivó en el descubrimiento de una extensa área donde eran enterrados de manera clandestina los cuerpos de personas, al parecer asesinadas.

Las hipótesis

Durante el descubrimiento de las fosas clandestinas se han encontrado múltiples evidencias balísticas y uno de los cuerpos está calcinado, lo que sugiere que el sitio no sólo era usado por las bandas criminales para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas, sino que las llevaban con vida para torturarlas y ejecutarlas ahí mismo.

Aunque no se refiere la cantidad de casquillos percutidos, se revela en los avances que se trata de pruebas balísticas de diferentes calibres, lo que muestra también que esta escena del crimen no es un evento en una sola fecha, sino que el sitio era frecuentado en un lapso aún no determinado.

