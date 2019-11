Lorena, historia que inspira: Rulfo

Guachochi— La historia de la ultramaratonista rarámuri Lorena Ramírez, oriunda de la Ciénaga de Noragachi, de este municipio, arrancó ayer en la plataforma Netflix en una película dirigida por el cineasta Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor Juan Rulfo, y bajo la producción ejecutiva de Gael García Bernal, en la que contarán su vida como una forma de inspiración para otros.

El director del filme, Juan Carlos Rulfo, platicó con El Diario sobre su visión del México actual y por qué se fijó en la atleta tarahumara de 24 años para dedicarle un capítulo en la nueva serie documental: “Río Grande, Río Bravo”.

“México da mucho de qué hablar en sentido negativo”, explicó Rulfo, “pero eso se tiene que acabar, no porque no exista, sino porque tenemos que encontrar otras formas de vernos, porque el país no son solamente historias de asesinatos y desapariciones”, dijo.

A pregunta sobre cómo ven a México desde otros países dada su experiencia internacional como cineasta, respondió que, “se le ve complejo, difícil, inseguro, pero también rico, por lo que no hay que desanimarse, sino empujar otras historias que inspiren”. Y agregó, “como la imposibilidad para los grupos étnicos de entrar en una vida cotidiana, sino con un estilo de vida tan particular, como el de Lorena, una rarámuri ultramaratonista de Chihuahua que compite siempre con su traje típico, lo que le ha valido —partir plaza— en el occidente, algo que a ella le puede resultar extraño, pero a otras personas les parecerá exótico”, abundó.

Según el director cinematográfico, Lorena Ramírez va mucho más allá con pies ligeros cruzando el mundo y eso es una gran lección, “aunque ella lo quiera o no, esté de acuerdo o no, ya lo hizo”, en referencia a que no utiliza zapatos deportivos ni ropa de marca para correr, sino la vestimenta típica de la comunidad en la que creció.

“Nosotros estamos muy mal acostumbrados a las cosas y ella nos está demostrando que se puede vivir desde la sencillez de un mundo desconocido para muchos, por lo que ahora tiene que tomar decisiones fuertes y no quedarse en esta plataforma, sino trabajar todavía más duro y cuidarse físicamente para demostrarle a futuras generaciones que sí se puede lograr grandes cosas a través de la disciplina”, expresó.

La historia de la chihuahuense llamó la atención de los productores desde que compitió en la carrera UltraTrail Cerro Rojo, justa en la que corrió 50 kilómetros en menos de siete horas, como ya se dijo, sin tenis, situación que motivó el deseo de honrar y enaltecer su estupenda labor representando a México.

Lorena Ramírez se volvió famosa luego de ganar el 21k Ultramaratón de los Cañones, además de su doble coronación en 2017 y 2018 en los 50 kilómetros de Puebla, siendo la primera mujer de la etnia rarámuri en ver acción dentro de un ultra maratón europeo.