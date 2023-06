Localizan otro cadáver en inmediaciones de Allende y Coronado

Parral.- Subió a seis el número de víctimas mortales de los enfrentamientos registrados el martes en las inmediaciones de Allende y Coronado, este miércoles encontraron un sexto cadáver, no se descarta que pudieran aparecer otros en las próximas horas.

La policía fue alertada de otro cadáver que no fue ubicado el día de la reyerta y este miércoles por la mañana el servicio forense dio cuenta de otra de las victimas que aún permanece sin identificar.

El cadáver fue ubicado en la misma área del enfrentamiento, luego de ser asegurado por el servicio médico forense donde permanece en calidad de desconocido, no se detallan las lesiones. Personal de la misma fiscalía no descarta que pudiera haber más víctimas, cuyos cuerpos no han sido ubicados.

Cabe hacer mención que personal de la fiscalía se encuentra trabajando en recorridos por el lugar con la finalidad de localizar más evidencias del enfrentamiento a balazos del pasado lunes.

El Fiscal General, César Jáuregui aseguró que este enfrentamiento fue derivado de l pugna territorial que existe entre los grupos de delincuentes 'Los Salgueiro' y 'La Línea'.