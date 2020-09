Lluvias y GN incomunican comunidades cercanas a Las Pilas

El Diario de Delicias

Delicias— Habitantes de comunidades como Las Pilas, Ojo Caliente, Leyes de Reforma, entre otras han pedido prácticamente clemencia a la Guardia Nacional para que se les permita ingresar a Camargo por el camino de la represa Las Pilas, donde permanecen cientos de elementos militares y de la Guardia Nacional.

Habitantes, sufrieron desde anoche luego de las fuertes lluvias, puesto que los arroyos impidieron salir de las comunidades, destruyendo caminos alternos, quedando algunos intransitables por el lodo y piedras arrastrados.

“Ya estamos hartos las personas que vivimos en las comunidades; pasando Las Pilas hay un estancamiento por todos lados, ya no sabemos por dónde rodear, del lado de La Laguna llegan crecientes y no nos permiten el paso, del lado del Ojo Caliente está lodoso, hay demasiado riesgo el puente está en condiciones horribles ya no sabemos qué hacer ni a dónde acudir para que nos escuchen”, dice la denuncia de los habitantes.

“Estoy desesperada porque hay muchos niños, adultos mayores que si una emergencia les sucede o algo, no la van a hacer, muchas personas no tienen medios de transporte y agarraban rait para ir por su despensa, sus medicamentos”, señaló una habitante quien pidió la intervención de las autoridades ante esta situación.

Recalcó que ahorita pueden salir por el Ojo Caliente, sin embargo, solo vehículos grandes, además está deteriorado el puente y camino.