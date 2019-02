Lloran familiares muerte de Laura y sus hijas

Delicias– “Regrésenme a mi Laurita, mi niña”, eran las palabras entrecortadas por el llanto desconsolado de la madre de Ana Laura Prieto Cruz, tras intentar sobrellevar el dolor y la pena que los embarga al enterarse de la muerte de su hija y sus tres nietas que huyeron de Delicias a la estado de Nuevo León para intentar rehacer sus vida lejos de la violencia familiar que vivían.

En entrevista, Reyna y Guadalupe, tía y madre respectivamente de Ana Laura, visiblemente angustiadas, expresaron que estaban en la espera de los restos mortales de la joven Ana Laura Prieto Cruz, de 27 años de edad, y sus hijas Aliz Camila, de 7; Laura Zoé, de 5, y Mía Muriel, de 2 años de edad, los cuales venían en camino y su arribo se esperaba para la noche madrugada de ayer y domingo para ser velados en la Funeraria San José.

“Estamos llenos de tristeza, consternadas, por algo trágico que pasó, en ratitos estamos en bien y en ratitos nos caemos, es algo increíble, ahorita sentimos muchísimo, muchísimo pesar, gracias a Dios estamos unidos y somos una familia unida y eso no se nos va a quitar al contrario nos va unir más”, expresó la tía de Ana con sus ojos cristalizados por la pena y el temple que no hacía que se derrumbara. Al mismo tiempo la madre, se quebró en llanto desconsolado al recordar a su pequeña hija y sus nietas, “Hay no mi Laurita, regrésenme a mi Laurita, mi niña”.

“Lamentablemente hijo no nos contaba totalmente de sus problemas a lo mejor ella para no preocuparnos a la familia, para no preocupar a su mamá, pero nadie sabe el peque lo hizo, nadie sabemos que pasaba por su mente”.

“Ella tenía 15 días de haber ido para allá porque quería rehacer su vida, su hermana se la llevó y ella nos avisó, la misma madrugada nos avisaron de los que ocurrió, a todos nos consternó, es una noticia horrible”. Expresaron que Laura decidió irse con sus tres hijas por el circulo de violencia que estaba viviendo, “lamentablemente no fui así como nosotros creíamos que iba a pasar, ella con su trabajo y las niñas en otra escuela, con otras personas”.

Ella quiso tomar rápidamente decisiones para que nadie supiera quería dar una sorpresa de que todo estaba bien y no fue así”.

“Tragedia se pudo evitar”: Tía abuela

Al saber que esto surgió por la violencia, la tía aprovechó para exhortar a los padres a tener una relación de confianza y comunicación asertiva.

“Como madre, les suplico a todas las mamás a ponernos atentos con nuestros hijos que estemos al pendiente de cada paso que dan, con quien están y el tipo de noviazgo que tienen, nosotros ahorita estamos viviendo esto, a lo mejor se pudo haber evitado desde el noviazgo”. Imperó que debe de hacer acercamiento con los hijos y buscar la unión familiar e inculcar valores desde casa.