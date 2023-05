Llevan estatales de Juárez a Nuevo Casas Grandes

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó agentes de distintos municipios de Chihuahua, incluido Juárez, hacia Nuevo Casas Grandes para suplir a los policías locales de ese municipio luego de que fueron suspendidos hasta que completen los exámenes de confianza y las licencias de portación y uso de armas de fuego, señaló ayer el vocero de la corporación, Jorge Armendáriz.

Sin embargo, fueron sólo algunos y no una cifra significativa (que no fue compartida) para no “descuidar la fuerza de ningún municipio”, añadió el funcionario estatal.

La cifra precisa de elementos estatales, del Ejército y de la Guardia Nacional fue omitida oficialmente, para, según indicó Armendáriz, “no alertar y dar un mensaje erróneo”, aunque “se va a reforzar con bastantes elementos” tanto de Grupos Especiales y Despliegue Policial de la SSPE, de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de Despliegue Terrestre de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Armendáriz detalló que en cuanto a los que se fueron de Ciudad Juárez hacia el municipio del noroeste, se trata de elementos de la unidad de Despliegue Policial, y descartó que detectives, SWAT o Seguridad y Custodia Penitenciaria se hayan unido a la labor policiaca en Nuevo Casas Grandes.

En Chihuahua no existe una cifra actualizada de cuántos elementos conforman la SSPE. La última es de 2021, como resultado del Censo de Seguridad Pública Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En este informe, se dio a conocer que de 2 mil 395 personas que trabajan para la corporación estatal, mil 218 son operativos, entre ellos mil 119 de Prevención y 19 de Proximidad Social, sin elementos para reacción o investigación.

Tampoco se precisa en este informe cuántos corresponden a labores en Ciudad Juárez, Chihuahua o cualquier municipio del estado.

Armendáriz añadió que para faltas administrativas, seguridad vial y labores de inteligencia, la SSPE asumirá su trabajo como fuerza estatal, mientras que para seguimiento a actividades delincuenciales organizadas entrará en funciones el Mando Único, en el que participan las dependencias de los niveles federal y estatal de Gobierno.

Comentó también que próximamente se inaugurará el subcentro de inteligencia de la Plataforma Centinela en Nuevo Casas Grandes, lo que permitirá continuar con los avances de instalación de cámaras de videovigilancia y arcos lectores de placas, entre otra infraestructura tecnológica, que permita la labor policiaca en la zona noroeste del estado.