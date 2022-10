Lleva UACH ante Judicatura queja vs jueza

Chihuahua.— El Consejo Universitario de la UACH acordó ayer interponer una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sin definir fecha, contra la jueza Segundo de Distrito Martha Cecilia Zúñiga, por haber suspendido la toma de protesta de Luis Rivera Campos.

Asimismo, en un hecho inédito en la historia universitaria, acordó llamar a la jueza Zúñiga, en su calidad de exuniversitaria, para que explique por qué admitió y otorgó la suspensión en el amparo en mención.

PUBLICIDAD

En la reunión de consejeros se designó por unanimidad al maestro de la Facultad de Derecho de la UACH, Heliodoro Araiza Reyes, como rector interino por un plazo máximo de seis meses, cuyo cargo inicia a partir de hoy.

Minutos antes de elegir a Heliodoro Araiza como rector interino, Jesús Villalobos Jión entró en debate con el director de la Facultad de Derecho César Gutiérrez, cuando éste último acusó presuntas violaciones a la autonomía universitaria.

César Gutiérrez tomó la palabra y señaló que se pudo haber violado un principio como la autonomía de la universidad, “esta resolución de la juez ha sobrepasado esta determinación Constitucional”, dijo.

“Este máximo cuerpo colegiado es necesario busque citar a la jueza Martha Cecilia Zúñiga en su carácter de universitaria, para que dé una explicación si no jurídica, el por qué se está vulnerando la autonomía de la UACH y no se acata la jurisprudencia de la Corte”, expresó Gutiérrez.

Por su parte, Villalobos Jión le respondió: “Yo disiento con el maestro (Gutiérrez), las decisiones son del Poder Judicial Federal y no se combaten, nunca ha pasado esto, hemos investigado en todo el país, y en las violaciones Constitucionales no vale el desistimiento, porque no puede ser sujeta a convenios o arreglos”.

“Aquí sería cuestión hacer un estudio más profundo, me parece fuera de contexto pedirle a la juez que viniera. Supongamos que se le pidiera, ¿y si no viene?”, mencionó.

“Ella fue mi alumna, si ella viene y el amparo entonces lo da en contra de la Universidad, creo que no es bueno para la UACH. No es bueno pelearnos con la cocinera”, le expresó Villalobos Jión a César Gutiérrez.

Finalmente por 41 votos los integrantes del Consejo Universitario, decidieron citar a la juez como exalumna de la universidad para que explique su actuación, asimismo, interponer la queja correspondiente sobre su proceder ante el CJF.

Asume Heliodoro Araiza como rector interino

Superado ese punto, Villalobos dijo: “Vamos a nombrarlo (Heliodoro Araiza) por un plazo como rector máximo de seis meses, si regresa antes (Luis Rivera Campos), entonces deja de serlo”.

Fue entonces que el Consejo Universitario designó por unanimidad al maestro Heliodoro Araiza como rector interino y se le permitió rendir protesta.

Lo anterior ante el impedimento del rector electo Luis Alfonso Rivera Campos de protestar ante la suspensión definitiva del amparo número 1940/2022 que le concedió la juez Segundo de Distrito Martha Cecilia Zúñiga Rosas al maestro de la Facultad de Contaduría y Administración Omar Venegas Quintana.

En su mensaje ya como rector interino, Heliodoro Araiza dijo al consejo que “no van a conseguir generar inestabilidad en la UACH”, por lo que llamó a confiar que su paso al frente de la máxima Casa de Estudios sea “corto”, y en el cual buscará con todos los recursos jurídicos defender la autonomía universitaria.

Asimismo, enfatizó que hay rector electo –en referencia a Luis Alfonso Rivera Campos–, por lo que llamó a que se respete la decisión unánime de los consejeros en la elección del pasado 26 de agosto.

Adelantó que hoy hará los nombramientos en direcciones y áreas claves dentro de la Universidad, y se trata del equipo propuesto por el maestro Rivera Campos.

Fue pasada las doce horas cuando comenzó la sesión 601 del H. Consejo Universitario en el edificio de Rectoría.

En su mensaje expresó: “espero que mi paso sea corto y temporal en la rectoría. Atenderé en estos momentos una circunstancia en donde nuestra universidad esta y donde no debería estar. Quiero dejar clara mi lealtad a la UACH.

Aquí en las consejeros universitarios está representada la comunidad universitaria y este consejo ya tomó una decisión de quien fue su rector electo, esa decisión debe respetarse.

Ese respeto al estado de derecho también lo exigiremos como un derecho de la comunidad universitaria. Vamos a continuar las labores académicas, administrativas.

Me queda claro que mi paso por este encargo que me hacen es temporal y debo de decir que estaré muy contento de que sea corto y breve.

Eso significará que las aguas estarán volviendo al cauce legal y con decisión de este consejo Luis Rivera Campos pueda asumir la responsabilidad que le fue legítimamente y legalmente conferida.

Queremos salvaguardar a todas las luces la autonomía de la UACH, es improcedente la admisión del amparo, contrario a los mismos criterios que ha emitido la Corte, sin embargo respetamos los tiempos y defenderemos a la universidad con todos los recursos jurídicos a nuestra alcance”, sentenció Araiza.