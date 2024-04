Llegarán regularizados a los 18 mil en NCG

Nuevo Casas Grandes.- Atendiendo que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador amplió de nueva cuenta el decreto para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, pero ahora hasta el fin de su mandato en diciembre, se consideró que en Nuevo Casas Grandes el número de “chuecos” que alcancen su importación definitiva podría llegar a los 18 mil.

Así lo estimó el jefe del módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) en esta ciudad, César Guillermo Márquez Villa, en relación con que de momento se han rebasado los 16 mil vehículos regularizados, y que prácticamente el grueso de los vehículos que estaban sin placas de circulación en la ciudad, ya han pasado por el trámite en esta oficina.

Y es que el flujo de solicitantes en estos días ha sido muy bajo, con un promedio diario de 10 a 15 propietarios vehiculares que acuden para realizar su trámite y lograr la regularización de su automotor de procedencia extranjera, considerando en cifras redondas que aproximadamente 300 automotores son regularizados cada mes.

Asimismo dijo que a pesar de que ya se abrió también el decreto para poder nacionalizar a las unidades armadas en otros países que no sean Estados Unidos ni Canadá, como Alemania o Japón, al módulo de Repuve han acudido prácticamente en el mismo porcentaje tanto de vehículos que empiezan en su serie con número, como de los que empiezan con letra.

No obstante dijo que el trato sí es diferente, debido a los acuerdos que hay en el tratado de libre comercio donde se reconoce a las unidades con serie que empieza con letra no es suficiente con que presenten el documento conocido como “Bill of sale”, que es un documento que ampara la supuesta compra-venta, pues puede ser manipulado.

De la misma manera tampoco es suficiente una testimonial para amparar que la unidad ingresó al país antes del decreto, sino que para ese tipo de unidades se debe presentar el título original del vehículo.

Por otra parte, Márquez Villa advirtió a los interesados que los fraudes dentro del proceso de regularización siguen con páginas apócrifas, de modo que los propietarios vehiculares deben fijarse muy bien que los pagos se van a hacer en las ventanillas de los bancos Bancomer y Banamex, donde se incluye una línea de captura asociada al portal de Comercio Exterior del Sistema de Administración Tributario (SAT), por lo que si una supuesta página pide transferencia de dinero por OXXO o en Facebook, se trata de un fraude.

