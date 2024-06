Llegan más de 40 migrantes a Chihuahua tras viaje de 50 días

Chihuahua.- Más de 40 migrantes nicaragüenses y venezolanos llegaron la madrugada de este martes a Chihuahua capital con la esperanza del lograr el sueño americano.

De acuerdo con lo compartido por algunos inmigrantes, han viajado más de 50 días caminando y en la famosa 'bestia', atravesando desiertos con altas temperaturas superiores a los 40 grados.

“Salimos de nuestros países porque la situación está muy fea, queremos salir adelante, no somos ladrones, pero la gente no lo permite. Últimamente, nos niegan la entrada a los establecimientos, no podemos ni comprar agua o comida”, expresó melancólico un emigrante nicaragüense.