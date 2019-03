Llega AMLO hoy a Chihuahua

Chihuahua— El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará hoy en la ciudad de Chihuahua para encabezar un evento a las 10 de la mañana en la Plaza Mayor. Ahí entregará las llamadas tarjetas “Tanda para el Bienestar”, dirigidas a pequeños comercios y talleres como créditos a la palabra.

Además dará seguimiento a los programas sociales como la pensión al adulto mayor, apoyos a jóvenes, personas con discapacidad, realizará anuncios para la edificación de una universidad pública en la zona serrana de la entidad y dará una noticia relacionada con el béisbol.

Así lo adelantó ayer Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de programas federales en la entidad, en una entrevista con El Diario, en la cual habló de varios temas.

En específico de la visita que realizará AMLO a la entidad, aseguró que se trata de un acercamiento con la entidad, similar al que tuvo en octubre del 2018 al venir como presidente electo, y el 5 de enero del 2019 para anunciar la llamada zona libre o franca, que representó una disminución en impuestos para la frontera. “Nadie conoce más al estado como el presidente. Hay pocas personas que lo conocen tan bien”, dijo.

López Obrador estará acompañado por la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y Adriana Montiel, subsecretaria del Bienestar.





Estima ahorro de 100 mdp con desaparición de delegados

La desaparición de los nombramientos como delegados federales, esquema utilizado en administraciones anteriores, podría generar un ahorro anual hasta de 100 millones de pesos o más, dado que esos funcionarios tenían sueldos superiores a los 150 mil pesos por mes, calculó Juan Carlos Loera.

Eran alrededor de 50 delegados o titulares de dependencias federales, que representaban un costo entre 2 y 3 millones de pesos, cada uno, por todo el año. Mientras que ahora solo Loera es delegado con un sueldo de 84 mil pesos cada mes, y habrá titulares de oficinas de representación, con sueldos por debajo de esa cifra, aseguró el propio funcionario federal.

Pero al momento todavía no han sido designados esos funcionarios, dado que el Gobierno se puso un plazo de 6 meses, o 180 días, para hacer la evaluación de cada dependencia e ir haciendo nombramientos formales, mientras tanto todos son temporales, expuso. La mayoría de los exdelegados ya dejaron los puestos, salvo por el priista Kamel Athié, que se mantiene al frente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad. Mientras que el personal de base y sindicalizados van a tener mejoras salariales, pues en el régimen de Gobierno anterior existía mucha injusticia laboral con los cerca de 3 mil empleados federales que hay en el territorio chihuahuense, subrayó Loera.





‘No entiendo la bronca entre Tena y el gobernador’

Del constante conflicto político que hay entre el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena, y el gobernador Javier Corral, el delegado de programas federales, indicó que no entiende “esa bronca”. “Tengo mucho tiempo acercándome con mi tocayo Carlos Tena, pero el conflicto político sí que no lo entiendo y no voy a desgastarme mucho por entenderlo, porque tengo mucho trabajo que hacer”, expresó.

El pleito ha crecido por temas de seguridad, decomiso de vehículos irregulares conocidos como “chuecos”, y arreció con el reciente asesinato del jefe policiaco de ese municipio, Efrén Peñaflores, lo que provocó que Tena acusara a Loera de estar “amafiado” con Corral, no respaldarlo e inclusive dijo que habría de solicitar al partido Morena la expulsión de Loera.

En éste sentido, el delegado federal precisó que no entrará “al quite con eso de politizar el tema de seguridad”, pues recalcó que el crimen contra Peñaflores, ocurrido en la ciudad de Chihuahua durante ésta semana, fue deleznable, vil y cobarde, pero no un asunto político.

“No debe politizarse el asunto. Aquí el tema que trae Tena con el gobernador es político, no de seguridad. Hemos sido testigos que desde el día 2 de la administración se realizó la Mesa de Construcción de la Paz en Cuauhtémoc, y si bien es cierto que en inicio el Gobierno estatal no participó por un ajuste solicitado por los gobernadores, de que los delegados no fuéramos secretarios técnicos de las mesas, desde entonces hubo presencia federal y estatal”, puntualizó.

“Sí hubo un período en que nada más era el apoyo federal (en Cuauhtémoc), pero también hay que decirlo que en la mesa de construcción de la paz a veces sí y a veces no ha participado el Gobierno municipal”, añadió.

La única tarea que se tiene es de coordinación y cooperación honesta con la bandera de la verdad por enfrente, apuntó Loera. “¿Qué confianza van a tener los ciudadanos si ven que entre gobernantes se están peleando?”, cuestionó.

Una vez ocurrido el crimen contra el jefe policiaco, Loera aseguró haber marcado por teléfono a Tena y al secretario del Ayuntamiento. “Ahí fijé mi postura en el sentido de que lo más importante es la solidaridad con las víctimas, porque no es tiempo para hacer ese tipo de señalamientos (políticos). Ya habrá tiempo para que las cuestiones políticas se traten en otra mesa y se tengan que resolver”, comentó.





[email protected]