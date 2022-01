Llaman a quitar cargas fiscales a precio de la gasolina

Chihuahua– El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sostiene elevado el precio de la gasolina a la ciudadanía, a pesar de una de las principales propuestas de campaña del presidente López Obrador, señalaron diputados federales por Chihuahua.

La diputada panista Patricia Terrazas, representante del Distrito VII Federal con cabecera en Cuauhtémoc, advirtió sobre la escalada inflacionaria que se genera con el aumento de la gasolina; es decir, que su incremento pega en los costos de producción y traslados de toda la industria y los sectores económicos en todos los niveles, a tal grado, que México es el cuarto país con mayor inflación a nivel mundial, a partir de las decisiones erráticas del Gobierno actual.

Terrazas, expresidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso de la Unión y actual secretaria de la misma, recordó que se han recibido decenas de iniciativas para bajar el precio de la gasolina tan sólo el primer año (entre ellas una iniciativa ciudadana con 100 mil firmas de respaldo), que fueron desestimadas por la fracción de Morena.

“El discurso es uno y los hechos son otros: en el discurso dijeron que la gasolina no debería de costar más de 10 pesos por litro, pero ahorita cuesta el doble; en el discurso dijeron que había abusos y que se cobraban impuestos que calificaban de malas decisiones pero, en los hechos, López Obrador no ha hecho nada por bajar impuestos y al contrario, se han quitado los estímulos, las facilidades administrativas y el costo cada vez es mayor”, resaltó.

¿Por qué no reducen o eliminan el IEPS?

“El IEPS viene a ser uno de los principales ingresos del Gobierno (federal). Si renunciara a él, tendría que reducir muchos de sus programas, de las obras que tiene ahorita el presidente y lo que se debe señalar es que se le mintió al pueblo”, comentó el panista Mario Mata, representante del Distrito Federal V, con sede en Delicias.

Ambos legisladores coincidieron en que México va en contra de donde apunta el mundo, que busca alternativas de carros eléctricos, mientras que el actual Gobierno le apuesta a la construcción de refinerías.

Terrazas mencionó que un chihuahuense no podría aspirar a comprar un vehículo Tesla porque no hay infraestructura; por ejemplo, un vehículo de estas características con 250 kilómetros de independencia no podría viajar de Chihuahua a Juárez por la sencilla razón de no poder recargar energía.