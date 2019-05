Llaman a no criminalizar a migrantes

Chihuahua.- La organización “Uno de Siete Migrando” exigió a medios de comunicación locales no criminalizar a personas en situación de movilidad en la ciudad.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer la desaparición de Brenda Rubí, de 12 años, el pasado 10 de mayo, y a cuya ausencia está ligado como principal sospechoso un migrante proveniente de Honduras.

“Exigimos a las autoridades protejan a las personas extranjeras de amenazas y violencia a las que están expuestas y a los medios de comunicación cesen el generar y compartir contenido tendencioso, xenofóbico y que criminaliza a las y los migrantes”, manifestó la organización chihuahuense en un comunicado.

Jorge Cobos, fundador “Uno de Siete Migrando”, señaló que el contexto en el que se publican noticias relacionadas con crímenes supuestamente cometidos por migrantes son preocupantes.

“Lo más importante en el enfoque de la nota es que era un hondureño, y no que había presuntamente secuestrado a una niña. Algunos medios sacaron encuestas preguntando si consideraban a los centroamericanos como criminales o si no tenían ningún problema con ellos”, dijo Cobos a El Diario.

“Ese tipo de encuestas son tendenciosas y generan división entre las personas, xenofobia y la persecución de migrantes centroamericanas”, opinó el líder de la organización de derechos humanos.

En días recientes, se dio a conocer que el presunto culpable de la desaparición de Rubí en Punta Oriente, Wilson Lenín Pacheco Barrera, quien inicialmente fue identificado por su alias “Erick Barrera”, había sido encarcelado en la prisión de San Pedro Sula, Honduras, bajo los cargo de violación y privación de la libertad de menores en 2015. En su comunicado, “Uno de Siete Migrando” desmintió declaraciones de usuarios en redes que afirmaban que la organización recientemente había brindado apoyo a Wilson Pacheco en la Casa del Migrante, al norte de la ciudad. “Es totalmente falso. Hemos revisado nuestra base de datos y corroboramos que no hemos otorgado algún tipo de atención a esta persona”, aclararon en su comunicado. La organización reiteró que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el probable responsable se desplazó hacia el estado de Coahuila. La organización consideró que es de suma importancia que los medios de comunicación tengan un enfoque verdaderamente informativo respecto al caso. Jorge Cobos comentó que “evidentemente en todos los países hay personas buenas y malas, pero no porque haya una mala debemos de cerrar la puerta. Hay que tener empatía y reconocernos en el otro, hay que darnos cuenta que no somos muy diferentes”. “Uno de Siete Migrando” reiteró su compromiso y apoyo a las personas en situación de movilidad y también “estar a favor de la justicia, esperando que la niña pronto pueda volver a casa”.