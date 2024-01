Llaman a cuidar calefactores para evitar más incendios

Nuevo Casas Grandes.- Las autoridades de Protección Civil en la región, hicieron un llamado a la población a cuidar el uso de los calefactores para evitar incendios durante esta temporada invernal, donde ya se han registrado al menos cuatro casos tanto en Nuevo Casas Grandes como en Buenaventura y Ascensión.

Los encargados en cada municipio, coincidieron en que las personas que usan aparatos de calefacción, deben cuidar que las conexiones sean seguras, que no presenten fugas y que no haya material inflamable cerca, pues la mayoría de los incendios ocurridos en casa habitación en esta temporada, ha sido mero descuido en la operación de estos artefactos.

Aunque afortunadamente hasta el momento no ha habido pérdidas humanas que lamentar, los daños materiales en la mayoría de los eventos han sido casi totales.

En ese sentido no ha faltado la solidaridad en algunos casos, ya que se han entregado apoyos y material a los afectados para que pueden ayudarse a reconstruir lo dañado en sus viviendas y tengan de alguna forma, un “inicio” para sobreponerse al evento de un incendio.

Como a la temporada invernal todavía le restan cerca de tres meses y la gente seguirá haciendo uso de los calefactores tanto de leña como de gas o eléctricos, las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a atender las recomendaciones básicas para prevenir accidentes, desde incendios hasta intoxicaciones por monóxido de carbono o fugas de gas.

Así, lo principal es que las conexiones, tubos y mangueras se encuentren en buen estado, que no estén cerca de objetos que los puedan dañar y en el caso de los tubos de los calefactores de leña, que no salgan por techos de tablillas pues esto es causa común de incendio, cuidando además de no tener objetos de madera, tela o plástico cerca de la fuente de calor, y mucho menos, depósitos de combustible que algunas personas todavía suelen usar para encender la leña.

En cuanto a la operación de los calefactores de todo tipo, se pide a la población mantener una ventana semiabierta para permitir la circulación de aire fresco a la habitación y evitar una intoxicación, además de recomendar que por ningún motivo, las personas se duerman con estos aparatos encendidos.