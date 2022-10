Llaman a concursar por plazas en el INE

Ciudad Juárez.— El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la convocatoria para participar en el concurso público para ocupar plazas vacantes dentro del órgano electoral en Chihuahua.

En el estado se habilitarán siete de las 162 plazas que se ofertan en todo el país.

Se trata de los puestos de Coordinador de lo Contencioso Electoral, Coordinador de Participación Ciudadana, Técnico de lo Contencioso Electoral, Técnico de Educación Cívica, Subcoordinador de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana y Técnico de Órgano Desconcentrado en OPLE.

La convocatoria para recibir la documentación de los interesados cierra el próximo 14 de octubre y el proceso completo concluirá la última semana de mazo del 2023 con designación de las personas ganadoras.

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener ciudadanía mexicana, aparecer en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente. No ser militante de un partido político ni haber participado en una candidatura a cargo alguno de elección popular durante los últimos tres años anteriores a la designación.

Además, deberá comprobar no ser o haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal de algún partido político; no estar habilitado para ocupar cargo público federal, local o municipal y no haber sido condenado por algún delito.

El órgano electoral indicó que es necesario tener conocimientos y experiencia profesional para el desempaño de las funciones electorales, cumplir los requisitos del perfil del cargo sujeto a concurso, entre otros. Incluido presentar con firma autógrafa el formato a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género.

La convocatoria y las bases de la participación, el perfil de los cargos, las adscripciones y la normatividad aprobada para la realización del concurso se encuentran en la página de Internet ine.mx.