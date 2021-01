Llama Maru a panistas a concentrarse en la elección

Omar Morales / El Diario de Juárez

Chihuahua— Tras los rumores que han circulado en los últimos días sobre el proceso jurídico de la precandidata la gubernatura por Acción Nacional, Maru Campos, la panista emitió un mensaje a la militancia para aclarar la situación.

Reproducimos a continuación el mensaje íntegro de Maru Campos:

“Frente a los rumores que se han desatado en torno a mi situación jurídica, quiero clarificar lo siguiente: ¿qué es lo que se pretende con el amparo que interpuso una servidora, que interpuse con mis abogados?

Bueno, quiero dejarles claro que única y exclusivamente el tener acceso a los expedientes en los que se formulan acusaciones que si no se conocen, no pueden derivar en una defensa adecuada. Tengo que saber de qué se me culpa para poderme defender correctamente.

Eso es lo único que hemos pretendido en todos los procesos judiciales que hemos intentado, y les advierto que por supuesto lo vamos a seguir intentando, porque no voy a renunciar a ese derecho humano consagrado en la Constitución, que esas garantías individuales me protegen.

Yo necesito saber de qué pretenden acusarme para hacer una defensa adecuada, porque de lo que ha transcendido, todo lo que sé que dice en esos expedientes son testimonios falsos, mentiras fabricadas que muy pronto vamos a demostrar jurídicamente.

Quiero que tengan la absoluta confianza de que estamos llevando el proceso jurídico de la mejor manera, y que confío plenamente en el Poder Judicial, como un poder independiente, y estoy segura de que la verdad va a prevalecer.

Quiero llamar al panismo a no hacer caso de distractores perversos y amenazas sin fundamento de detención, que son parte de la persecución y pretenden distraernos de lo esencial, que no es casualidad que vuelvan a salir con esta beligerancia a una semana de que vayamos a votar en nuestra elección interna el 24 de enero, así que no hagamos caso y no hagamos eco de su perversidad; porque lo más importante para los panistas es hoy estar concentrados en el proceso interno, que es el proceso más importante de la historia, pues es mucho, muchísimo lo que está en juego para todos los chihuahuenses.

De aquí al 24 de enero tenemos una cita con la historia, una cita con el destino y debemos definir quién es la candidata más conveniente para el PAN y para el futuro de Chihuahua, quién ha demostrado con resultados su capacidad y quién representa la mejor opción para el PAN y para Chihuahua.

Tengan la certeza de que, haga lo que haga el Gobierno en contra de una servidora, el 24 de enero por la noche estaremos juntos, ustedes y yo, celebrando el triunfo y preparándonos para refrendar la gubernatura del estado para el PAN y por el bien de los chihuahuenses. Por un Gobierno humanista, juntos hasta la victoria, muchísimas gracias”.

