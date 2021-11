‘Limpia’ en TSJ alcanza a secretaria general

Chihuahua—El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) aprobó ayer las renuncias del magistrado Pablo Héctor González Villalobos a la presidencia del Poder Judicial, así como de Roberto Siqueiros Granados al Consejo de la Judicatura del Estado.

De igual manera en sesión virtual pública extraordinaria del Pleno de magistrados, se recibió y autorizó la renuncia de la secretaria general del TSJ, Tania Belkotosky.

Fue a las 13:30 horas en que comenzó la sesión, misma a la que asistieron todos los magistrados previo llamado desde el pasado martes.

Como punto número Uno y Dos, respectivamente, el magistrado González presentó su renuncia a la presidencia del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura, respectivamente.

“Pido incluir un cuarto punto en el orden del día en relación a la renuncia de Tania Belkotosky a la secretaría general”, propuso González, misma que le fue concedida en el momento.

En la sesión extraordinaria de ayer se adelantó que será el próximo viernes en sesión del Pleno, donde se elegirá al nuevo presidente del Poder Judicial y también al nuevo representante del Poder Judicial en el Consejo de la Judicatura ante la salida de Roberto Siqueiros.

El máximo órgano de justicia sesionará hoy para elegir como presidente provisional al magistrado decano Rafael Julián Quintana.

“Me dirijo a ustedes y por motivos personales presento mi renuncia, con efectos a partir del 11 de noviembre de 2021 y agradezco su confianza. Me despido de ustedes, fui un facilitador. Me voy con la satisfacción de un trabajo fructífero del que ustedes tienen noticia y por el agradecimiento amistad que me han dado.

Mientras no llegue el término de mi jubilación continuaré en la sala que me corresponde”, señaló González Villalobos.

El magistrado Luis Villegas Montes cuestionó entonces la falta de atención a la opinión pública de González Villalobos desde el fin de semana pasado cuando se ventiló su renuncia.

“Si nos dejó mal parados, considero que hubo torpeza y cobardía de su parte”, fueron las palabras del magistrado Villegas a Pablo González, previó a que se aceptara por unanimidad la renuncia a la titularidad del Poder Judicial del Estado.

“Tenemos entendido que usted no atendió en días pasados a los medios de comunicación, queremos saber por qué no hubo una explicación de lo que ocurrió”, dijo Villegas.

A lo que González respondió: “Rechazo los calificativos que se me han atribuido y es una cuestión estrictamente personal mi renuncia”.

Posteriormente, tras haber renunciado al consejo de la Judicatura, el magistrado Siqueiros señaló que regresará a la titularidad de la Tercera Sala Regional en Ciudad Juárez.

“He presentado un escrito a los integrantes del Pleno. Me dirijo a ustedes por motivos personales a renunciar al cargo de consejero, lo anterior para efectos del 11 de noviembre del presente año. Mi reincorporación será como titular de la Tercera Sala Regional con sede en el Distrito Judicial Bravos”.

“Agradezco su confianza y apoyo sincero, me pongo a sus órdenes de todos los magistrados para seguir construyendo lo mejor para el Poder Judicial. Gracias por todo el apoyo recibido durante estos años”, mencionó en la sesión extraordinaria del Pleno.

Finalmente la hasta ayer secretaria general del TSJ, Tania Belkotosky, también agradeció a González su confianza a quien calificó como un hombre honorable e inteligente, asimismo dijo que se reincorporará como secretaría de sala adscrita a la Quinta Sala Penal.