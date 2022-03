Liga la FGE a ‘El 300’ con asesinatos de alto impacto

Chihuahua.— Antonio Leonel C.M., alias “El 300 de Parral” u “Osama Bin Laden”, fue presentado ayer ante un juez de control del Distrito Judicial Morelos para formularle imputación dentro de la causa penal 444/2021 por el delito de secuestro agravado, cometido el 19 de mayo de 2020 en Parral.

La audiencia, en la que se le dictó también prisión preventiva, inició a las 13:30 horas en una de las salas contiguas al Centro de Readaptación Social (Cereso) No. 1, hasta donde fue trasladado tras ser detenido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en un operativo en el que participaron la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional y la Comisión Nacional contra el Secuestro.

Se trata de la misma causa penal por la que ya fue vinculado a proceso José Bryan S. Z., alias “El Menor” o “El 90”, el pasado 23 de febrero.

El fiscal general estatal confirmó que además del cargo de secuestro, al detenido se le formulará imputación por diversos delitos, entre ellos homicidio, aunque reservó detalles para no afectar el debido proceso.

“El 300” fue relacionado con el homicidio del líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Uriel Loya Deister, ocurrido el domingo 23 de septiembre del año 2018 a las 15:30 horas, en el estacionamiento de un restaurante en Parral.

Derivado de este asesinato, el 14 de noviembre de 2020 fueron detenidos César Ulises R.J., también conocido como “El Cabezón” o “El 309”, y otros sujetos identificados como Ricardo Arturo E. E., Jacinto Alonso C. M., Luis Enrique U. C. y Roberto S. G., todos pertenecientes a un grupo de sicarios bajo el mando de Antonio Leonel C. M., contra quien también solicitaron una orden de aprehensión.

También se le vincula a la desaparición de los pasantes de Enfermería Igrid Casandra Díaz Huerta y Oswaldo Galván Rodríguez, Mayra Guadalupe Mendoza Adame y Merari Muños Lozano, entre el 27 y 29 de mayo de 2018 en Parral. Esto, tras la detención del agente municipal con licencia Omar Iván R. J., alias “El Policholo”, el 6 de abril 2019, de quien se aseguró que estaba bajo el mando del líder criminal.

Tanto “El Policholo” como Iván Francisco L., “El Robocop”, fueron capturados el 26 de marzo de 2021 y un mes después, el 27 de abril, se les dictó una pena de 31 años de prisión.

Por otra parte, en 2021 fue señalado tanto por el fiscal César Peniche Espejel como el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, como el líder del grupo de sicarios que asesinó al subcoordinador regional de la Policía Ministerial Investigadora, Luis Raúl Tarango Ávila, el 7 de mayo de ese año, en la ciudad de Parral. Fue cerca de las 14:00 cuando el comandante fue soprendido a la altura de la Puerta del Tiempo por sujetos armados que dispararon con armas de calibres .223 remington y AK-47 en 180 ocasiones.

En 2019, la FGE también lo identificó como el responsable del asesinato de cuatro elementos de la Policía municipal de San Francisco de Conchos, quienes fueron privados de la libertad durante la noche del 14 de julio en la comunidad de El Tigre, donde se encontraron con más de una decena de delincuentes armados. Los cadáveres se localizaron en un poblado de Valle de Zaragoza.

En ese momento, César Peniche explicó que los operadores del Cártel de Sinaloa buscaban intimidar a las autoridades de aquella zona, pues interferían con sus intereses en el control de tomas clandestinas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Camargo y Valle de Zaragoza.

‘El 300’ ha servido al grupo delictivo Gente Nueva, creado por la familia Salgueiro y que trabaja para el Cártel de Sinaloa en la región sur de la entidad, específicamente en los municipios de Parral, Santa Bárbara, Balleza, Guadalupe y Calvo, Matamoros, Allende, Coronado, López, San Francisco del Oro, Huejotitán, El Tule y Valle de Zaragoza, pero que también tiene influencia notoria en Satevó y la capital, donde tienen el control de diversas actividades ilícitas como el trasiego de droga, robo de combustible, además de ser responsables de homicidios y privaciones ilegales de la libertad.