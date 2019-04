Libra Duarte una orden de aprehensión; quedan pendientes 18

Chihuahua.- El exgobernador del estado César Duarte Jaquez libró una orden de aprehensión en su contra bajo la causa penal 1841/17, la cuál fue contra el ex diputado Fernando Reyes Ramírez, a quien se le acusó por el desvío de 2 millones 420 mil pesos del erario público del estado.

La jueza María Guadalupe Hernández Lozano, otorgó un amparo para anular la orden de aprehensión en contra de César Duarte bajo los delitos de fraude y peculado agravado, debido a que el ministerio público encargado de este caso no logro recabar las pruebas suficientes.

El amparo señala que el agente, al solicitar orden de aprehensión, “fue omiso en exponer los fundamentos y motivos por los cuales decidió resguardar la identidad de los citados testigos; tampoco demuestra que alguna autoridad judicial intervino y avaló tal reserva”.

“En su escrito de solicitud, el agente del Ministerio Público no expone argumento alguno para justicia la necesidad de que esos testigos deban permanecer bajo identidad reservada”.

Sin embargo, Duarte Jaquez aún cuenta con 18 órdenes de aprehensión por los supuestos desvíos de recursos del erario estatal.