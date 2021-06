Liberan empresario deliciense

Chihuahua— El empresario deliciense Jaime Galván a través de un comunicado informó ayer que en la audiencia de imputación se le dictó auto de libertad al considerarse que no había cometido el delito fraude.

En el documento señala que la semana pasada fue objeto de “una indebida detención” por un supuesto delito de fraude, por una orden de aprehensión librada por una jueza del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, con base en una acusación formulada por el Ministerio Publico de dicha entidad federativa.

Mencionó que la Empresa Beratung Avanzada, S.A. de C.V lo acusó de ese delito.

Expresa que desde el primer momento emitió un comunicado haciendo saber la irregularidad de dicho proceso y destacando que en la relación comercial con dicha empresa, sólo había temas de carácter civil o mercantil, no penales.

“El día de hoy prevaleció la justicia, el sentido común y el compromiso del poder judicial del estado de Quintana Roo, al llevarse a cabo la audiencia denominada de imputación, en la cual se me dictó auto de libertad, dejando en claro que no había cometido delito alguno”, expresó.

Informa que fueron seis días “de una injusta privación de mi libertad, que no se recuperan, que al menos me permite seguir adelante con la frente en alto, ya que como lo he venido sosteniendo, no existía delito cometido por mí, que en este caso sólo fui objeto del abuso de poder que por desgracia aún se da”, señaló.