'Legítima la demanda de los empresarios de que pare la violencia en Chihuahua'

Chihuahua— “Es legítima la demanda de los empresarios, tenemos todos los sectores la misma preocupación, los profesionistas, los universitarios, los trabajadores estamos sufriendo la ola de violencia del estado”, expresó el diputado Miguel Colunga, líder de la bancada de Morena en el Congreso del Estado.

Y reseñó, “tenemos el asesinato del presidente de Coparmex en Parral que no se ha avanzado en su esclarecimiento, ha habido crímenes de académicos que no se han esclarecido. Ahora con lo del dueño de Eurodolar pasa lo mismo”,

Miguel Ángel Colunga llamó a una mayor coordinación entre las instancias municipal, estatal y federal para frenar la violencia como lo exigió el líder de Canaco, Carlos Fiero y el Consejo Coordinador Empresarial.

El líder de los diputados morenistas se mostró optimista por el que la Guardia Nacional llegue pronto a Chihuahua y no hasta el segundo semestre del presente año, como lo informó el fiscal César Peniche.