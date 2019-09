Le falta a Corral capacidad para atraer recursos: Bazán

Luego de la declaración del gobernador Javier Corral de abandonar el pacto fiscal con la federación en caso de que el gobierno central no incremente los recursos para Chihuahua en 2020, dirigentes de los partidos de oposición consideraron la medida como un chantaje.

“Son medidas precipitadas que en todo caso debe llevar en su caso el Congreso del Estado. No se trata de chantajear al Gobierno federal por la falta de capacidad del gobernador en la atracción de más recursos para el estado”, afirmó el presidente estatal del partido Revolucionario institucional (PRI), Omar Bazán Flores.

“Tenemos dos enemigos un presidente que no ve ni oye y un gobernador que no sabe dialogar y que no tiene talento político para traer a Chihuahua presupuesto federalizado”, añadió.

Por su parte el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, consideró que Corral Jurado deberá estar listo para pagar también la nómina de educación y hacer los pagos en el sector salud en caso de que quiera salirse del pacto. “Vamos a ver si está preparado para afrontarlo. El asunto es que este tipo de declaraciones no abonan en nada y te hacen pensar si tienes como gobernador a un inepto o un fascista”, consideró.

“Si va a romper relaciones con la federación en este tema, pues que nos diga a los chihuahuenses si va a poder enfrentar el tema con todos los gastos que el gobierno de la República desembolsa. No sabe ni que hacer, en donde mente las manos deja un batidero”, agregó.

En contraparte, el Partido Acción Nacional (PAN) respaldó la gestión de Corral Jurado ante el Gobierno federal respecto a que se otorgue un mayor presupuesto a la entidad para el próximo año.

Rocío Reza Gallegos, presidenta estatal del PAN dijo que los gobernadores panistas piensan seriamente en salirse del Pacto de Coordinación Fiscal para defender el presupuesto en todas las entidades federativas, pues indicó que se deja desprotegidos a todos los estados, por lo que incluso se plantea un nuevo esquema de revisión del pacto.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional buscarán que en la reunión de la Conago se discuta el tema presupuestal. Incluso el diseño del paquete económico ha sido considerado tan equitativo que mandatarios como Javier Corral y José Rosas Aispuro de Durango han propuesto abandonar el Pacto Fiscal con la federación.

El miércoles, Corral Jurado insistió en el retiro de la entidad del pacto fiscal ante periodistas en le ciudad de México.

De acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos de la federación, para el próximo año se contempla una reducción de alrededor de mil 200 millones de pesos en participaciones al estado de Chihuahua que, a decir de Corral Jurado, se traduce en una baja del 30 por ciento a desarrollo rural, 40 por ciento a turismo y casi 50 por ciento en obras de infraestructura. (Pável Juárez / El Diario)