Le dan 88 años de cárcel por violar a 11 niñas rarámuri

Chihuahua.- Un juzgado determinó una condena de 88 años y nueve meses de prisión para Jesús José Mina Mina, quien el pasado lunes 18 de febrero fue encontrado culpable de los delitos de violación agravada y calificada y de abuso sexual agravado y calificado, cometidos en perjuicio de 11 niñas rarámuri.

Así lo dictaminó el tribunal integrado por Lucero Moreno, Aram Delgado y Luis Alberto Simental, en una sentencia en la cual también se consideró una reparación material de 100 mil pesos para las víctimas y una multa de 41 mil 413.50 pesos para el agresor.

El Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, coadyuvante del caso, indicó que para que este tipo de casos no vuelvan a repetirse, el Estado debería diseñar e implementar una política integral para garantizar que niñas, niños y mujeres indígenas víctimas de violencia de la entidad, cuenten con un acceso oportuno a la justicia.

También se debería diseñar un plan de supervisión en los albergues y escuelas de educación indígena de la entidad para garantizar que sean espacios libres de violencia, especialmente de tipo sexual, contra niñas y niños.

Asimismo llamó a la Secretaria de Educación a proveer educación sexual integral a nivel primaria, con el objetivo de contribuir a prevenir el abuso sexual infantil, o en su caso, diseñar talleres en la materia dirigidos a las y los alumnos de las regiones indígenas de la entidad.

"Este caso resulta emblemático, toda vez que se pudo garantizar el acceso a la justicia para un grupo de niñas en situación de vulnerabilidad, al tratarse de niñas indígenas, residentes de una comunidad económica y socialmente marginada, en la cual fueron víctimas de delitos sexuales cometidos por su entonces profesor, una figura de autoridad y confianza", resaltó el Cedehm tras la sentencia.

En el año 2015 el imputado se desempeñaba como profesor de cuarto grado de primaria en la escuela Benito Juárez, ubicada en la comunidad de San Ignacio de Arareco, en el municipio de Bocoyna. En ese año fue acusado de realizar tocamientos de índole sexual a once de sus alumnas frente al resto de sus compañeros de clase.

A raíz de los acontecimientos suscitados, los familiares de las víctimas denunciaron los hechos ante el Ministerio Público y solicitaron al juez de garantías del distrito judicial Benito Juárez que girara la orden de aprehensión. El Cedehm acompañó el caso desde entonces.

El agresor fue detenido por elementos de la Policía Estatal División Investigación en abril de 2015.

Como parte de las investigaciones, se realizaron pruebas periciales ginecológicas y psicológicas a las niñas afectadas, a partir de las cuales se pudo determinar que siete de las once alumnas habían sido, además, víctimas de violación por parte del inculpado.

Entre los agravantes de los delitos cometidos se encuentran los siguientes: por un lado, las niñas eran menores de 14 años en el momento de los hechos; por otro lado, el agresor era una persona en el ejercicio de su profesión con la que las víctimas tenían un vínculo de confianza al momento de suscitarse los acontecimientos.