Le arrebataron su bebé de sus brazos en la ciudad de Chihuahua

Chihuahua.- Miriam Gómez, madre de Eduardo Quintana Gómez de ocho meses, pidió la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de su hijo, confirmando que dos hombres la golpearon y le arrebataron al menor de edad en la colonia Los Pinos.

Miriam Gómez refirió que en este momento están en camino a la Fiscalía General del Estado (FGE), para interponer la denuncia formal.

"No lo había hecho por que ayer me dijeron que necesitaban pasar 48 horas; hoy ya me informaron que no es así y voy para allá para que pongan la Alerta Amber", refirió.

Cabe destacar que la búsqueda del pequeño comenzó en redes el lunes por la noche, virilizándose en cuestión de minutos.