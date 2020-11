Lamenta Sección 42 falta de pago de aguinaldos en la fecha esperada

Parral.- Luego de que trascendiera que el pago de aguinaldos a trabajadores estatales será retrasado hasta el 15 de diciembre, el secretario General de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia Estrada lamentó la falta de capacidad financiera de la autoridad estatal para enfrentar esta responsabilidad a pesar de que ya estaba contemplado en el presupuesto de egresos de este año la partida correspondiente para enfrentar este gasto.

Al reunirse Ever Avitia este lunes con los Secretarios de Educaciòn y de Hacienda, el líder de la 42 hizo un llamado a cumplir en tiempo y forma el pago de esta prestación como cada año se ha realizado, ya que afectará directamente a las familias de los agremiadas a este sindicato.

Dijo comprender los momentos difíciles que no sólo Chihuahua si no todo el país está pasando desde el punto de vista económico, sin embargo aseguró que la organización sindical, hizo la solicitud a tiempo a las diferentes instancias para que se previera el pago oportuno cómo se hace de manera acostumbrada de las gratificaciones anuales y prestaciones que se entregan en esta temporada navideña para los compañeros, lo cual aparentemente no se cumplirá.

Avitia dijo que lamenta mucho que no se haya tenido la suficiente capacidad económica para pagar como la organización sindical en base a la costumbre lo había solicitado. “Estaremos al pendiente de que estas prestaciones que se supone ya estaban en el presupuesto de Egresos para este año destinadas, se paguen de manera total a cada uno de nuestros agremiados.”

Dijo que la organización sindical espera que la autoridad estatal tome las medidas necesarias para enfrentar la crisis económica por la que estamos pasando, de la cual los trabajadores de la educación no son culpables, al contrario se continúa trabajando de manera responsable y profesional ante la crisis sanitaria por la que se está transitando.