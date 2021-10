Lamenta LeBaron falta de acceso a la justicia

Ciudad de México— A casi 2 años de la matanza de 9 integrantes de la familia LeBaron y tras la detención de “El Jaguar”, Adrián LeBaron, en entrevista para El Diario, lamentó que no haya acceso a la justicia en México y que se tengan leyes que no están funcionando, puesto que a los detenidos por el caso, 26 sujetos, no los imputan por el asesinato de su familia y se les acusa únicamente por delincuencia organizada.

Sobre la autonomía que busca para su comunidad, dijo que irá a juicio para que ésta pueda aplicar sus leyes y elegir a sus gobernantes.

Añadió que la detención de Francisco Arvizu, alias “El Jaguar” como uno de los responsables de la masacre de 3 mujeres y 6 niños integrantes de su familia, es un avance, sin embargo dijo, deben ser detenidos todos los responsables y ser juzgados por el crimen y no sólo por delincuencia organizada.

“Yo soy de las víctimas que investigan; sabemos quiénes tuvieron que ver con este ataque tan brutal. Duele recordarlo, pero veo más claro que nada: es que la masacre se dio a 14 kilómetros de retirados uno de otro, queman a mi hija a 5 minutos de su casa y los otros estaban ya metidos en la Sierra... fue algo orquestado”, resaltó.

Mencionó que ya había órdenes de aprehensión en contra de “El Jaguar”, líder del Cártel Gente Nueva, así como 12 órdenes más dadas por un juez por el caso de su familia, sin embargo, no se han ejecutado, aunque reconoció que “casi siempre” las autoridades de la Fiscalía General de la República le avisan cuándo es que van a ejecutarse dichas órdenes.

“A la Fiscalía le conviene quedar bien conmigo porque soy muy revoltoso y a la vez me usan hasta de vocero, pero a ‘El Jaguar’ ya le traían ganas las policías. Recuerden la masacre en Madera, ahí “El Jaguar” tuvo todo que ver. Con mi familia tuvo que ver que los que masacraron a mi hija creían que lo iban a fregar a él en esa ocasión, se supone que iban tras de su plaza, lo triste está en que salió mi familia rumbo a Chihuahua y qué van a saber que la guerra está a todo vapor”, comentó LeBaron, aunque reconoció que resulta ilógica la supuesta confusión que además, añadió, se dio a mediodía.

Acusó que el Gobierno del Estado ya estaba informado de que dicha zona estaba siendo peleada por dos bandos y lamentó que la ciudadanía tenga que vivir en medio de una guerra. “Mi hija es una baja de la guerra”, dijo.

“El director de Seguridad de Janos, municipio de Chihuahua, que está pegado a Bavispe, ahorita está en el bote, está vinculado a proceso por delincuencia organizada porque hay demasiados testimonios y el FBI, todos dicen que él tiene que ver con eso y él estaba del lado del cártel de los de La Línea” refirió.

LeBaron lamentó que las policías municipales estén tan abandonadas que son las primeras que se compra el crimen organizado, los recluta y les ofrece mucho más dinero con la condición de estar a las órdenes de la delincuencia.

“‘El Jaguar’ tenía estas organizaciones, varias policiacas a su favor. Hay polémica, pero de inocente no tiene nada, hay polémica de que no tuvo nada que ver en la masacre pero esos dos o tres cartelitos que andan aquí son los responsables. Quiero que agarren a todos, por delincuencia organizada o por lo que sea, pero que nos los quiten de aquí, si no Chihuahua seguirá siendo un pueblo de nadie”, señaló.

Hizo un llamado a los mexicanos que buscan la justicia por sus víctimas a sumarse el próximo 4 de noviembre al duelo nacional en la explanada del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, mismo día que se cumplen 2 años del asesinato de su familia.

“Vamos avanzando en este llamado, hay organizaciones y colectivos pero más que nada yo estoy convocando a las víctimas. Ojalá todo vaya bien para estar ahí en esa velada, esa noche de esperanza, de duelo, es algo mucho muy importante para que las víctimas sientan que sí hay un grado de acceso a la justicia; queremos cantar, orar, llorar esa noche” dijo LeBaron.

‘Válido, buscar autodeterminación’

Respecto a la autonomía que busca para su comunidad, aclaró: “Iremos a juicio, incluso a instancias internacionales si es necesario, para demostrar que es válido y legal buscar una autodeterminación. Estamos hartos de la corrupción, no seríamos la primera comunidad que aplique sus leyes y pueda elegir a sus propios gobernantes; quien dice que no se puede, es por ignorancia”, dijo Adrián LeBaron.

Explicó que es necesario que la situación por la que atraviesa la comunidad sea diferente y aseguró que existen al menos 10 comunidades que se rigen bajo el ejercicio de la “autodeterminación” ante el hartazgo de la corrupción.

“Estamos hartos, o sea, votas por el alcalde y se convierte en el cacique por tres años, y los partidos los agarran los malandros de la sociedad y con esa situación necesitamos una reforma electoral antimafias. El Ministerio Público es un corruptazo de marca, es el modus operandi, todo el mundo quiere ser ministerio o por el dinero; pobrecitos de nosotros, por eso nos estamos autodeterminando”.

Dijo que cualquier municipio tiene la facultad de darle a las comunidades su derecho de autodeterminación que existe en la constitución a nivel nacional, aunque dijo, Chihuahua no se ha adaptado a la constitución de México por lo que si el municipio lo niega, se comenzará un juicio para demostrar que constitucionalmente se puede la autodeterminación.