La hacen esperar 24 horas con la herida abierta

Chihuahua, Chih.- Este miércoles a las 11:00 horas Alejandra llegó al Hospital Morelos del IMSS para limpiar y suturar la operación de apendicitis que le habían realizado hace dos semanas en el mismo nosocomio, sin embargo aún permanece en silla de ruedas en el área de urgencias, comentó Jesús Manuel Baeza, padre de la joven.

El quejoso manifestó que ayer por la mañana llegaron al hospital debido a que la herida de su hija estaba infectada, además de que estaba abierta por la falta de sutura, al realizarle la valoración, el subdirector Nieves dio instrucciones para que de manera inmediata se subiera a piso y se le asignara un cama, sin embargo hasta el momento permanece en urgencias.

Jesús Manuel recordó que el pasado viernes primero de octubre su hija fue intervenida por una apendicitis, quien tras permanecer el fin de semana el lunes posterior (4 de octubre) fue dada de alta y se fue a su casa.

Sin embargo, señaló el padre de Alejandra, que al día siguiente notaron que la herida se le había infectado, por lo cual tuvo que llevarla con un médico particular para que fuera atendida, pero a la falta de recursos optó llevar a su hija de nuevo al nosocomio en donde fue operada (Morelos).

Asimismo dijo que la herida hecha por la operación la mantenían limpia con agua, jabón e isodine, pero como no sanaba volvieron al hospital para que revisen dicha operación, limpien y vuelvan a cerrar, pero tras pasar 24 horas aún no ha sido instalada en alguna cama.

“El cirujano que supuestamente la iba intervenir se apellida García Flores, quien negó haber sido él, y hable con el subdirector de apellido Nieves, además me dijo que hablará con el doctor Ever Herrera pero hasta ahora el no se encuentra”, recalcó Jesús Manuel Baeza.