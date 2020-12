‘La exigencia de justicia, un camino difícil’

Especial / Agencia Reforma / Monumento en honor a las víctimas de la masacre

Ciudad Juárez— Para Adrián LeBaron 2020 significó una cosa: la exigencia de justicia, un camino que define como difícil, al saber que está bajo riesgo al enfrentarse a uno de los grupos criminales que operan en el estado de Chihuahua.

“Encontrar justicia no es un camino fácil, eso lo tengo bien claro, han sido noches y días de incertidumbre incendiaria, entiendo que también estoy bajo riesgo, pero ¿qué mayor miedo puedo sentir hoy? sólo el saber que no estoy haciendo nada, para que ellos no vuelvan a sentir miedo nunca más”, señaló quien aún recuerda cómo el 4 de noviembre de 2019 vivió “el episodio más terrible que puede vivir un padre, o una madre”, el asesinato de su hija y sus nietos.

Trece meses después, 17 hombres han sido detenidos por las autoridades federales, 15 de ellos en Chihuahua y dos en Sonora; tres de los cuales han sido vinculados a proceso, directamente por la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en la frontera entre ambos estados, donde murieron nueve integrantes de la comunidad de La Mora, y seis más resultaron heridos.

Ese día “llegué –a la zona de la masacre– con el alma revolcada, con el corazón todo cabizbajo, ausente como personaje de un libro sin sentido, o así lo sentía en aquel entonces, como prófugo de una pesadilla que no quería estar viviendo. Y hoy, si les soy sincero, aun quiero despertar y sentir que todo fue un mal sueño, que en cualquier momento llamará y platicaremos de su día, de sus travesuras y pequeños grandes logros”, relató al recordar a su hija María Rhonita LeBaron, quien al casarse tomó el apellido Miller, como acostumbran los estadounidenses.

Tras la inauguración del memorial en honor a las víctimas mortales y los sobrevivientes de la masacre, Adrián LeBaron, habitante de la colonia LeBaron, ubicada en el municipio de Galeana, Chihuahua, donde nació María Rhonita, reclamó que: “unos criminales me arrebataron de la manera más cobarde y hartera, el amor más puro que puede existe, el de una hija, y el de unos nietos que tenían toda una vida por delante”.

Tras la detención de 17 personas, entre quienes se encuentran los dos hermanos Hernández, de Janos, cuya familia asegura que son inocentes; y 15 ordenes de aprehensión pendientes, entre ellas las de dos hombres que han logrado escapar de los oeprativos federales, la colonia LeBaron analiza la posibilidad de convertirse en una comunidad autonoma, reconocida por el gobierno.

Dicho analizis tras la violencia que se vive en Chihuahua y la perdida de nueve de sus familiares.

“Regresé al lugar de los hechos, ya el fuego había dado paso a las cenizas, las cuales tomé y arrojé al viento, sabía que iban a volar por todo el país, y en ese momento me decidí a seguirlas, a tender la mano franca y transparente a quien fuera ignorado, a quien estuviera escondido, a quien fuera aún presa del miedo, porque yo no tengo las soluciones, pero sí tengo algo que nos puede hermanar, tengo dolor y esperanza”, dijo el chihuahuense, quien ha recorrido distintas zonas del país marcadas por la violencia.

En dichos recorridos ha descubierto que “a todo México le duele algo, todos extrañamos algo, todos tenemos un reclamo bien guardado en el fondo de nuestra mirada, todos, todos hemos sido un poco víctimas, ese dolor un día me hizo encontrarme con cientos de mexicanos que pedían ayuda, y hasta hoy tengo más dudas, pero eso sí, una fe inquebrantable que todo va a cambiar, y será por el trabajo de cada uno de nosotros. El dolor nos une, pero la esperanza y el amor nos hace caminar”, destacó.

Convencido de que un día se reencontrará con su hija, LeBaron espera decirle que su muerte no fue en vano.

“Tengo miedo a no hacer nada, y eso les prometo, no va a pasar. A mí, me da fuerza la declaración de Jesucristo que se lee en Juan capítulo 15 verso 13 que dice: Nadie tiene mayor amor que éste, qué uno ponga su vida por sus amigos. Yo pido a Dios que me bendiga con la fuerza de ese amor, y que bendiga a cada hermana o hermano mexicano con ese amor y ese valor, para que podamos luchar juntos para establecer la paz y la justicia con que todos soñamos (…) somos más los buenos, muchos más, pues entonces vamos a encontrarnos”, apuntó.

LeBaron recordó que el día de la masacre, una de las menores sobrevivientes salió a buscar ayuda para sus hermanitos heridos, para su madre que yacía acribillada; caminó mucho tiempo por senderos terregosos, lleno de alimañas, de un viento frío como el de la sierra, sin un zapato, con llaguitas en sus piececitos, en la mitad de la oscuridad de la noches como boca de lobo.

Y cuando finalmente uno familiar la encontro, lo primero que dijo fue “regresemos por los heridos”.