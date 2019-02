La asaltan en su casa, Policía no atiende llamado

Chihuahua.- La noche de este martes una mujer de 66 años de edad vivió momentos de terror cuando hombres entraron a su domicilio alrededor de las 10 de la noche, ubicado en la calle 69 con numeral 5404 de la colonia Sector 3, para robar varios objetos de valor.

Fueron vecinos de esta mujer quienes reportaron alrededor de las 9 de la noche al 911 dos vehículos sospechosos, los cuales se trataban de una Ranger y una camioneta tipo Explorer, sin embargo después de 20 minutos la Policía no acudió.

Posteriormente, volvieron a marcar al 911, para señalar que no habían acudido, a lo que la radiooperadora aseguró a los vecinos que habían acudido al lugar y no había nada sospechoso, por lo que no enviaron alguna unidad a realizar otro rondín.

Los hampones se brincaron por el portón de la vivienda, destrozaron la puerta del patio para entrar al domicilio y así robar una televisión, un celular y una computadora, además de hacer destrozos en la vivienda, sin embargo la mujer que ahí se encontraba sola, al escuchar se encerró en su habitación por no fue lesionada.

Lo anterior fue argumentado por el hijo de la mujer, quien se encontraba trabajando debido a que su horario es de 3 de la tarde a 12 de la noche, además dijo que no se puede confiar en la autoridad municipal debido a que no acudieron al domicilio, después de la denuncia de sospechosos en la calle.

También dijo que uno de los ladrones se asomó varias veces por el portón hacia el patio de su casa, incluso afirma que le pedían dinero a su mamá, cuando se encontraba encerrada en su habitación al momento del atraco.

Personal de la Dirección de la Policía Municipal confirmaron que recibieron una llamada al 911 a las 9:39 de la noche, en donde reportaban sobre dos vehículos sospechosos sobre la calle 69 a la altura del numeral 5404 de la colonia Sector 3, una camioneta blanca Ranger y un vehículo de cuatro puertas de color oscuro, además de personas que se asomaban al interior de la vivienda.

Afirman que una unidad de la policía acude al lugar a las 9:46 de la noche a una casa color verde, 12 minutos después avisó que no había novedad, sin embargo avisaron a la Policía Única Investigadora para que realizará un "rondín".