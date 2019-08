Justicia en México es una ‘puerta giratoria’

Del 100% de las causas penales que estuvieron en trámite en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua durante 2018, se finalizaron el 50 por ciento y sólo en el 9.9% de los casos existió alguna sentencia, indica un análisis realizado por la organización México Evalúa.

En el documento denominado "Hallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema penal en México" se señala que “el sistema de justicia acusatorio mexicano ha sido fuertemente criticado desde diferentes frentes, durante los últimos años. Se le acusa de constituirse como una 'puerta giratoria' por la que los imputados de los delitos entran y salen sin ser sancionados y de no garantizar un equilibrio entre los derechos de las partes dentro del proceso penal”.

Sin embargo, México Evalúa considera que se le “debe dar una oportunidad al sistema acusatorio” que aunque está “muy lejos todavía de tener los resultados esperados, comienza a dar algunas señales alentadoras”.

Por ello se realizó un análisis en el que se determinó que la cifra negra o los delitos no denunciados ha permanecido casi igual en el país, pues en el 2010 era del 92 por ciento y para el 2017 alcanzaba el 93.2 por ciento.

“Uno de los objetivos principales de la reforma de justicia fue el de aumentar el nivel de confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia, lo que debería reflejarse en la disminución de la cifra negra. Sin embargo, a nivel nacional el 64.5% de las víctimas declararon no haber denunciado por causas atribuibles a la autoridad, es decir, por miedo a que lo extorsionaran, con un 1.4%; pérdida de tiempo, 34.2%; trámites largos y difíciles, 7.7%; desconfianza en la autoridad 16.5%y por actitud hostil de la autoridad, 4.7%, señala el estudio.

En el caso de Chihuahua, la confianza en las autoridades es de menos de 10, indica el estudio.

En Hallazgos 2018 se indica que en ese ciclo en el país se recibieron dos millones 118 mil 612 denuncias y querellas, de éstas únicamente en 233 mil 040 -equivalente al 11.5%- se reportó contar con un detenido o presunto responsable y en un millón 798 mil 005 igual a un 88.5% no se tenía identificado al posible autor del delito.





Tubería procesal penal

A partir de ahí inicia, lo que en el estudio se llama “tubería procesal penal 2018”, es decir, cómo se va diluyendo la obtención de la justicia. Y se documenta que a nivel nacional se iniciaron dos millones 085 mil 842 carpetas de investigación pero el 40 por ciento se quedó en proceso de investigación y sólo 81 mil 080, lo que es equivalente a 3.9%, llegó a un auto de vinculación a proceso por parte de tribunales de Control.

“Las investigaciones iniciadas con detenido representan únicamente el 11.5% y, por regla general, se trata de casos en los que existió flagrancia, es decir, en los que se detuvo al sujeto al momento de cometer el ilícito o inmediatamente después. Estos asuntos requieren diligencias de investigación mucho menores, a diferencia de las que se inician sin detenido, en las que en su mayoría se desconoce la identidad del imputado, por lo que las fiscalías tienen una carga investigativa considerablemente mayor”, refiere México Evalúa.

En el caso de Chihuahua en el 64% de los delitos no se tenía identificado a los presuntos responsables y en un 36% sí, indica el estudio sin precisar cifras sólo porcentajes.

En la entidad, durante el 2018 el Ministerio Público (MP) envió al archivo temporal 62% de los asuntos que recibió y sólo en un 5.5% de las carpetas avanzaron hasta la obtención de vinculaciones a proceso contra los presuntos delincuentes. Esto implica que 6 de cada 10 investigaciones que se recibieron en realidad no fueron resueltas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

El archivo temporal tiene como finalidad detener provisionalmente o dejar en pausa una investigación, cuando se considera que no hay indicios para esclarecer los hechos o no se cuenta con las pruebas suficientes para avanzar en ella. No se trata de una determinación definitiva, pues si posteriormente se obtienen los elementos, se podrá solicitar la reapertura de la investigación.

En Chihuahua, el MP canalizó a justicia alternativa el 0.5 por ciento de los casos que recibió antes de llegar a la etapa de judicialización o consignación a un Tribunal de Control. En todos los casos se realizó mediante la conciliación entre las partes en conflicto.

Del 5.5% de los casos que sí fueron vinculados a proceso penal no todos llegan a una sentencia. En el estudio se indica que en Chihuahua alrededor del 42% de las causas penales están en trámite ante jueces de Control; en un 28% se les otorgó la suspensión condicional del proceso, es decir, se aprobó una salida alterna restringida al cumplimiento de ciertas conductas, que si se cumplen la causa penal se sobresee y no le quedan antecedentes penales al acusado; un 8% se dictó una sentencia en procedimiento abreviado, esto es que el procesado reconoció su responsabilidad y con ella facilitó su enjuiciamiento y a cambio el Estado le otorgó la pena mínima prevista para el delito o incluso le dio una reducción sobre la pena mínima; como un 2% se otorgó un sobreseimiento y cerca de un 2% se fue a juicio oral.

Al final un 9.9% llegó a sentencia, tanto por un juez de Control como el Tribunal de Enjuiciamiento, a través de juicios orales.

Del porcentaje nacional de los asuntos que fueron vinculados a proceso, en el 21.7% se determinó suspensión condicional del proceso; el 10.1% se derivó a algún mecanismo alternativo de solución de controversias; el 47.2% se encuentra en trámite ante el juez de Control; el 10.4% se fue a procedimiento abreviado y el 7% a juicio oral, mientras que sólo un 3.6% se ha sobreseído.

“Todo parece indicar que el cuello de botella se da después de la vinculación a proceso y antes del juicio oral, es decir, durante la investigación complementaria y en la etapa intermedia”, indica el análisis.





[email protected]