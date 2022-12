‘Jueces a modo también deben ser investigados’

Chihuahua– Alejandro Villarreal, quien estuvo detenido acusado de desvíos de recursos y que actualmente lleva su proceso en libertad, comentó que con el proceso iniciado contra el exfiscal de Derechos Humanos Francisco G. A., también tocará el turno de los jueces que establecieron medidas de prisión preventiva en los casos que no lo ameritaban.

Agregó que si bien fueron varios los que llevaron las causas de los detenidos en los llamados “Expedientes X”, destacan los nombres de algunos jueces por su manera de actuar.

“Hay una jueza que en lo particular deberá responder por la vida de Lázaro López, porque luego de dos años de estar detenido sin una sentencia, no permitió que saliera y posteriormente murió por complicaciones de Covid”, dijo Villarreal, quien mencionó que hubo juzgadores que no se dejaron presionar y actuaron con apego a los procedimientos.

Por su parte, el abogado Héctor Villasana precisó que presentaron quejas contra la jueza Alejandra Ramos, quien llevó los casos de Lázaro López, Delia Meléndez, Alexis Ornelas, entre otros, en los que los recursos fueron calificados como improcedentes. Otra de las juzgadoras que afirma fue parte de los que llevaron los asuntos de los “Expedientes X” es Guadalupe Hernández.

Procederá cuando acabe su proceso

Villarreal mencionó que en su caso espera a que concluya el proceso en su contra para proceder contra los jueces que, a su consideración, actuaron por encargo de los funcionarios de la pasada administración, ya que libraron órdenes de aprehensión en cuanto se las pedían, incluso hasta de madrugada, por instrucciones directas.

“Hubo personas como ‘Lucha’ Castro, quien desde la Judicatura daba instrucciones”, dijo Villarreal, quien declaró que será cuestión de tiempo para que en el proceso del exfiscal surjan los nombres de quienes le daban las órdenes de proceder, lo que llegará a sus superiores, pero deberá alcanzar a quienes desde el Poder Judicial apoyaron las acciones.