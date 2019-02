'Jorge Esteban Sandoval no es delegado del ISSSTE': Loera

Chihuahua–– El coordinador de Programas Sociales, Juan Carlos Loera de la Rosa, señaló que Jorge Esteban Sandoval no es delegado del ISSSTE y únicamente cumple con una función temporal y por lo tanto estarán al pendiente de lo que ocurra en esa dependencia.

Aseguró que se habrá de revisar la situación de los despidos que se han dado en algunas dependencias federales, sobre todo en el ISSSTE, pues actualmente no se cuenta con un titular y no se pueden tomar medidas de ese tipo.

Explicó que en algunos casos tiene que ver con la conclusión del contrato de trabajo y aseguró que al personal de base y sindicalizado no se la habrá de despedir.