Javier Corral mató a mi madre, acusa Lilia Aguilar

Ciudad Juárez.— La diputada Lilia Aguilar Gil acusó ayer al exgobernador Javier Corral de tener responsabilidad en el asesinato de su madre en su discurso durante la presentación de reservas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Javier Corral mató a mi madre. Matilde Gil Herrera, mi madre, fue secuestrada el 5 de abril del 2017 a las 4:30 de la tarde. No supimos nada de ella después de eso”, narró ayer desde la tribuna y en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Javier Corral, a pesar de eso mató a mi madre porque le negó el derecho a la búsqueda, le negó el derecho a la tipificación del secuestro, y le negó el derecho al feminicidio”, agregó.

Insistió en que Javier Corral mató a su madre porque “prefirió denostarla antes que buscarla ya que la respuesta de las autoridades fue ‘su madre se fue por su propio pie, dejen de buscarla y hacer pedo’”.

La diputada federal por el Partido del Trabajo agregó que desde entonces sólo fue revictimizada sin fundamento alguno, “buscaron en sus cuentas, en sus perfiles médicos, su pasaporte, su visa, su comportamiento telefónico, pero nunca buscaron en los videos y en las evidencias que se entregaron porque se habían negado a buscarla”.

“Nos persiguieron, hurgaron en nuestras vidas y como no encontraron nada decidieron hacerla una puta, porque claro, ¡en este país toda mujer que desaparece primero se va con un hombre antes de haber sido secuestrada”, reclamó desde la tribuna.

Agregó que ellos sin su ayuda “la encontraron 15 días después, en un hoyo a un lado de un río, con un balazo en su cuerpo y con el cuerpo quebrado y destrozado, pero con las evidencias de la lucha de haberse defendido”.

“Javier Corral es un feminicida y está libre y queremos, quiero desde esta tribuna no solamente denunciarlo sino llamarlo a cuentas, es necesario que señalemos a todos aquellos no solamente que han sido violentadores y que han sido parte de esta complicidad que parece que no pasa nada ahí, y las mujeres en este país nos seguimos muriendo”, sentenció.

La reserva que presentó es para hacer padrones de todos aquéllos que se “cegaron frente a la desaparición de mujeres” sin importar si se trata de personas en el poder.