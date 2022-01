'Irregularidades de Corral no deben quedar en litigio mediático'

Chihuahua.— Con relación a los 800 millones de pesos pertenecientes al fideicomiso carretero que tendrá que pagar el estado en febrero, debido a que el gobierno de Javier Corral desvió dichos recursos, el coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, llamó a que se deslinden responsabilidades y no se queden los asuntos como meros juicios mediáticos.

“Siguen apareciendo malos manejos, pero esto no puede ser sólo un litigio mediático, requerimos que si surgen esos datos de los órganos internos y de las auditorías técnicas, pues que se sigan los procesos”, externó.

Indicó que los funcionarios que hayan incurrido en irregularidades deben recibir la sanción correspondiente según amerite, tipo administrativo o penal, para que los asuntos no trasciendan a las consecuencias debidas. Porque si no lo hacemos así, siempre vamos a tener administraciones en donde surjan este tipo de asuntos y si al final la aplicación de la justicia, de ser ciertas las imputaciones, falla, pues supera a todo el sistema con total impunidad y se convierte en un flagelo que no hemos podido superar.

Insistió en que de manera histórica se ha confundido el tema, porque muchas cosas se quedan en el plano mediático, pero los procesos ante la justicia no avanzan, pero es ahí el terreno en donde se debe aplicar la ley.