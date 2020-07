Iría Interpol por Bertha Gómez, esposa de Duarte

Ciudad de México.- Si la esposa de Duarte, Bertha Gómez Fong, cuenta con órdenes de aprehensión deberá ser localizada primordialmente por la Interpol y una vez detenida llevada ante el juez o la audiencia, dependiendo del país en el que se encuentre, para que se le informe la posible solicitud de extradición en México. Así lo manfestó en entrevista el abogado penalista Gabriel Regino, quien señaló que “a partir de ahí, deberá seguir el mismo proceso, el mismo procedimiento que lleva su esposo pero, te repito, esto va a depender del país en el que se encuentre y de su detención física”.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, han informado que existen al menos tres órdenes de aprehensión en contra de la esposa de Duarte conocida como “Berthita” por el presunto desvío de al menos 250 millones de pesos.

De igual forma, se le han detectado propiedades millonarias en El Paso, Texas, mismas que adquirió a tan sólo un año de iniciado el gobierno de César “D”. Respecto a la situación de los hijos del ex mandatario, Regino aclaró que si no existe una investigación que derive en un mandato de captura no hay absolutamente nada en su contra.

En torno al hecho de que la defensa de César D haya promovido una demanda de amparo contra el proceso que lo traería de regreso a México, comentó que no interrumpe el procedimiento de extradición que ha iniciado ya en Estados Unidos aunque sea admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.

Explicó que en virtud de que en Estados Unidos ya inició el proceso de extradición, cualquier acción que se realice en México no tiene ninguna repercusión, es decir, el procedimiento es “insuspendible”.

“Ahora bien, qué obtiene la defensa con un amparo de esta naturaleza, información, acceder a datos, no completos, pero sí algunos datos que no conocen, que la defensa carezca de ellos, es decir, datos de las órdenes de aprehensión, la totalidad, los delitos, en eso les puede servir, que sería más que un mecanismo defensivo en sí, es un mecanismo para acceder a información que en nada entorpece el procedimiento que ya inició” dijo Regino.

El recurso de amparo promovido por la defensa del exgobernador de Chihuahua fue presentado el pasado jueves 16 de julio y será en los próximos días cuando la juez María Dolores Núñez Solorio informe si se admite o no a trámite.

La detención de Duarte ocurrió el pasado 8 de julio en Miami, Florida, mientras que el trámite de la extradición obedece a una orden de aprehensión girada por una juez del fuero común de Chihuahua por el presunto desvío de 96.6 millones de pesos.