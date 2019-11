Involucra Tachiquín a abogado en supuesta extorsión del fiscal

Chihuahua— Marcelo González Tachiquín involucró directamente al abogado Humberto Jiménez Tarango, como el supuesto “colaborador” cercano del fiscal general del estado César Augusto Peniche Espejel, a quien le entregó la cantidad de 400 mil pesos mediante pagos mensuales durante 2018, como parte de la extorsión que sufrió para que la FGE no le ejecutara órdenes de aprehensión en los denominados “Expedientes X”.

En la denuncia que interpuso el exsecretario de Educación ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, proporcionó imágenes capturadas en su teléfono celular de las conversaciones privadas que sostuvo con el supuesto extorsionador, incluso aparece un número de cuenta bancaria que éste le dio al que tuvo que hacer transferencia de dinero.

El Diario obtuvo copias de las imágenes de dichas conversaciones obtenidas de la denuncia, mismas que fueron proporcionadas por los abogados defensores, en dónde incluso Humberto con el alias de “Beto” Jiménez, le pide un carro con valor de 150 mil pesos a González Tachiquín, a cambio de que no tuviera problemas con el libramiento de futuras ordenes de aprehensión.

En la denuncia penal que fue interpuesta y sellada de recibido a las 11:00 horas del pasado miércoles por la “Fiscalía Anticorrupción”, que preside Gema Guadalupe Chávez Durán, Marcelo González acusó al Fiscal César Peniche de los delitos de extorsión, amenazas e inadecuada administración de justicia así como discriminación.

Dijo que un número muy importante de funcionarios de la anterior administración duartista e integrantes de otros poderes así como empresarios, están actualmente siendo extorsionados por las autoridades estatales encargadas de la procuración de justicia con diversas sumas de dinero a cambio de no ser detenidos y/o que se les finquen cargos penales ante jueces de control.

Según las imágenes de las conversaciones que sostuvo Marcelo González con “Beto” Jiménez a través de la red social WhatsApp”, las cuales forman parte de la demanda, hay una fechada el 11 de julio de 2018 donde el presunto extorsionador le escribe textualmente a las 13:12 horas.

“Hola. Aquí preguntando cuando te veo. Para recoger los otros apuntes (dinero)”. A lo que González Tachiquín respondió, “Hola Beto. Desafortunadamente no he podido juntar al menos 50,000 más para dártelos y la verdad es mucha la presión semanal preguntando por eso. Por lo tanto te propongo lo siguiente en un ánimo de ya cerrar este ciclo y después de haber aportado ya 350,000. Tengas un reloj Cartier que me regaló mi esposa hace 5 años con un valor de 10,000 dólares. Diles por favor que si me lo aceptan por los 150 mil pendientes para ya cerrar este ciclo. El estar presionado con esto no me deja enfocarme en otras cosas muy importantes para mi familia. Su salud y mi desarrollo personal. Por favor pregunta si con eso podemos ya cerrar este ciclo”.

Acto seguido la persona identificada como Humberto Jiménez en el celular de Tachiquín, le respondió a las 13.25 horas, “Checo. Te aviso en unos minutos”, para poco después de las 14:40 horas comentarle de nuevo a Marcelo, “Prefieren otra cosa. Un carro”.

A esta respuesta el exfuncionario de primer nivel dentro de la administración del exgobernador César Duarte le respondió, “No tengo un carro de 150,000 para ofrecerles. Entonces olviden la oferta del reloj y habré de buscarte tan pronto tenga el monto de 50,000…”.

En la serie fotográfica de los chats que entregaron los abogados de González, hay una fechada el 24 de agosto de 2018 a las 13:34 horas, donde “Beto” Jiménez le envía una fotografía con la relación de los órdenes de aprehensión emitidas por los jueces de Control del Distrito Judicial Morelos, todas “sin resultados”,en cuanto al nombre de Marcelo González Tachiquín.

El presunto extorsionador entonces le escribe, “Para avisarte que muy pronto se cierra todo. Tu estas muy bien. Te veo esta semana para recoger lo pendiente (dinero). Un abrazo fuerte”.

Un día antes, el mismo sujeto le escribió, “Todo bien. Se solicitaron órdenes (de aprehensión). El mes que entra ejecutan otra orden. X el contrario tú estás bien”.

Dentro de los documentos entregados a la autoridad responsable de combatir la corrupción en la entidad, instancia emblemática del gobierno de Javier Corral, aparece el número de cuenta de la institución Bancomer 0197570821 con la cuenta clave 012150001975708219, donde se refiere como titular a Humberto Jiménez, y que éste le envió vía whatsapp a Marcelo González el 24 de julio de 2018 a las 07:27 horas.

El involucrado le escribió, “Me confirmas (cuando estuviera el depósito). Para estar pendiente. Gracias”.

Fue a las 12:56 horas de ese mismo día, cuando el exfuncionario duartista le confirmó el pago.

“45,000 depositados. Dame algo de información por favor. Y en la próxima ya espero conocer a los que me ayudaron como me lo ofreciste al principio”.

La respuesta de Jiménez Tarango al depósito fue textualmente, “puedes estar bien después de ver las carpetas. No tienes ningún problema. Aunque sigues tramitando amparos no es necesario. Las personas que actuaron mal. Están detenidas y tu nombre no apareció. Después te regreso las carpetas…”, la conversación se corta.

En relación a esta persona, el ex titular de la SECyD (hoy SEyD) declaró en su demanda que fue en el mes de diciembre de 2017 cuando fue contactado por él.

“El 26 de diciembre fui buscado por el C. Humberto Jiménez… quien yo ya lo conocía por haber coincidido hace alrededor de de 25 años antes en la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua con él, sin embargo yo calculo que hacía al menos 20 años no lo veía. Yo no mantenía ninguna relación de contacto con él”, declaró Tachiquín, quien afirmó que posteriormente esta persona le dijo textualmente, “Soy emisario del fiscal General César Peniche y del Fiscal Anticorrupción. Hemos estado revisando tu paso por el gobierno y aunque tu casa está limpia, ya sabes que te la podemos ensuciar. Mis jefes me piden que si quieres estar tranquilo, que por lo pronto les mandes un regalito de 500 mil pesos.

¿Si sabes lo que te puede pasar si no colaboras, si sabes lo que te pueda pasar si me estas grabando?”

Marcelo González fue detenido el 8 de enero de 2019 en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un juez de Control, y a la fecha permanece en prisión, sujeto a tres procesos penales por el delito de peculado agravado, por presuntos desvíos de 1.2, 1.7, y 23.2 millones de pesos, respectivamente.

A decir de su defensa, la captura se produjo cuando se negó en el mes de diciembre de 2018 a entregar más dinero al emisario del fiscal General, produjéndose su arresto semanas después.