Invitan a particulares a conectarse a la Plataforma Escudo Chihuahua

El Diario de Chihuahua

Chihuahua— Con la finalidad de ampliar el sistema de vigilancia preventiva en viviendas, negocios particulares y escuelas de la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) invita a los ciudadanos a realizar la conexión de sus cámaras a las de Plataforma Escudo Chihuahua (Pecuu), trámite totalmente gratuito y que permitirá a la autoridad actuar de manera más rápida en casos de incidentes.

Desde hace poco más de dos años que inició operaciones la primera etapa, y con la reciente incorporación de la segunda, cientos de personas se han sumado a este sistema de video vigilancia moderno y avanzado que busca prevenir e inhibir la comisión de faltas y delitos, a través del ciber monitoreo continuo que se realiza a través de las cámaras en el Centro de Operaciones ubicado en la Comandancia Norte.

Por lo anterior se exhorta a las personas que cuentan con cámaras de vigilancia perimetral en negocios, escuelas o viviendas, y cuenten con ciertas especificaciones técnicas compatibles, se sumen a la Plataforma Escudo Chihuahua para de esta manera brindar acceso al equipo de video, exclusivamente en situaciones de emergencia, donde exista presunción de delitos, o a solicitud expresa del usuario.

Con esto se permite que las personas que integren sus sistemas de video vigilancia a la Pecuu puedan colaborar con su propia seguridad y la de terceros, pues coadyuvarán a la autoridad correspondiente para la recopilación de información necesaria para resolver casos, así como para dar con el paradero de los responsables.

Con esto, se puede monitorear en tiempo real cuando ocurre un suceso y las cámaras de la Policía Municipal no tienen visión cercana, por lo que las que se encuentran conectadas son de gran utilidad, para la identificación de responsables de algún crimen.

Según datos de la corporación, cientos de videos han sido proporcionados a la Fiscalía General del Estado (FGE), para investigaciones en diferentes hechos delictivos y que han contribuido a la captura de presuntos delincuentes en más de 250 casos, donde las cámaras policíacas y las particulares han sido vitales.

Todo el servidor tienen una capacidad para tres mil cámaras particulares, por lo que actualmente hay espacio para dos mil adicionales, razón por la que se invita a quienes posean sistema de videovigilancia solicitar acceso para que haya posibilidad de que la Policía Municipal pueda contribuir a mejorar la seguridad en los alrededores.

Para ello, el establecimiento o inmueble debe contar con internet para que el puerto de la Plataforma pueda acceder a la imagen. Antes de que el Centro de Mando ingrese al video de la cámara particular, se envía un correo electrónico de aviso al usuario que se haya registrado, por lo que no se hace de manera imprevista, sino con previo mensaje. Únicamente a cámaras al exterior del edificio no al interior del lugar.

Quienes deseen conocer más sobre el tema y el procedimiento para realizar el proceso de conexión pueden comunicarse al teléfono 072 o 442 7300, extensión 3102, para que los orienten e informen sobre el debido proceso.