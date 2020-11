Invitan a 'fumada' tras legalizarse el uso lúdico de la mariguana

Chihuahua.- El Movimiento cannabico Chihuahua, en coordinación con el Movimiento Cannabico Mexicano convocó a la primera Sesión Programada De Consumo de marihuana que se llevará a cabo en la Plaza del Ángel este próximo sábado en punto de las 15:30 horas.

Lo anterior tras la aprobación del dictamen en el Senado de la República que aprueba el uso lúdico del cannabis en el país, del cual los grupos de consumidores consideran una simulación que no resolverá la criminalización u otros factores como el consumo libre.

"Convocamos a la sociedad en general y a los consumidores de cannabis en la ciudad de Chihuahua a hacer un acto de presencia respetando las medidas de contingencia pertinentes. Citamos a los interesados a acudir a la plaza mayor (plaza del ángel) el sábado 21 de noviembre a las 3:30pm", informaron en un comunicado oficial.

Para ello se solicitó a los usuarios de cannabis ser responsables en cuanto a las medidas sanitarias y los límites de portación vigentes.

"Se pide a los consumidores respetar los límites de gramaje permitido por las disposiciones oficiales (5grs por persona) y establecemos las siguientes reglas de salubridad y convivencia. Uso obligatorio de cubrebocas, mantener la sana distancia de manera obligatoria, no compartir porros o pipas, no vender productos o servicios de ningún tipo, no consumir ninguna otra sustancia, y no violencia", apuntaron organizadores.

Si bien La Ley general para la regulación del cannabis fue aprobada en el senado, para que esta entre en vigor aún debe ser discutida y aprobada en el Congreso de la Unión, para lo que se ha dado una fecha límite al 15 de diciembre. Posteriormente deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

A pesar de que se trata de una ley histórica asociaciones de consumidores han levantado la voz para señalar que tal cómo se ha planteado es una simulación que no deja de lado la criminalización y limita un verdadero consumo personal.

En este sentido sólo las personas mayores de 18 años podrán cultivar, portar y consumir marihuana pero para ello necesitan un permiso del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. Además, se permitirán 28 gramos de posesión personal pero esta no se podrá consumir en áreas de trabajo o áreas públicas mientras que la portación de más gramos sin debido permiso seguirá constituyendo un delito, así como el plantar más de ocho plantas para autoconsumo, lo que sigue prestándose para extorsiones y abusos policiales, ha señalado el Movimiento Cannabico Mexicano.