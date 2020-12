Invita a votar Adriana Jones por comité que analice autogobierno

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez— Habitantes de la colonia LeBaron, ubicada en el municipio de Galeana, Chihuahua, analizan la “autodeterminación comunitaria” o el autogobierno, ante la inseguridad que viven debido a que se encuentran en medio de territorios y rutas utilizadas para el tráfico de drogas, explicó Adriana Jones, hermana de Rhonita Miller, una de las víctimas del ataque del 4 de noviembre en Bavispe, Sonora.

A través a una carta dirigida a los integrantes de su comunidad, la también hija de Adrián LeBaron les pidió que voten para la conformación de un comité, el cual se encargará de analizar las posibles opciones de acción.

Lo anterior tras el asesoramiento de abogados y representantes del poblado de Cherán, Michoacán, ante la posibilidad de establecer un cuarto gobierno, reconocido oficialmente, el cual sería regido bajo sus propias leyes y seguridad, sin propaganda política y con presupuestos municipales directos.

La comunidad se asentó en Chihuahua desde el siglo XIX, cuando el entonces presidente Porfirio Díaz les dio asilo político y religioso debido a la persecución que sufrían en Estados Unidos.

“¿Por qué necesitamos esto?, la respuesta más obvia es: la seguridad. Vivimos en tiempos locos de México, con 100 muertos cada día y la tensión entre los cárteles, así como la militarización de los cárteles y el aumento de la violencia en la que se involucran, esto ha hecho necesario alternativas de seguridad”, señaló Jones a su comunidad.

La chihuahuense, quien también cuenta con la nacionalidad estadounidense, les preguntó a los habitantes de su colonia “¿a quién llamarás en caso de emergencia?”, cuando el nivel de violencia aumenta cada año, y es parte de la realidad a lo que se tienen que enfrentar como comunidad.

“El 4 de noviembre –de 2019, cuando fueron atacados 17 de sus familiares en Bavispe, Sonora–, y cualquier acción posterior a eso, no crearon el peligro en el que nos encontramos, simplemente resaltaron el peligro en el que estábamos y ya estamos, ya sea que elijamos reconocerlo o no”, señaló al destacar que no pueden depender de que alguna institución gubernamental esté presente cuando sucedan las emergencias.

“Si son incapaces o no quieren, no cambia el hecho de que simplemente no se presentaron”, dijo al recordar que las autoridades llegaron horas después de la masacre en el camino que lleva de La Mora, Sonora, a Janos, Chihuahua.

De acuerdo con Jones, durante la primera reunión con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, la comunidad le señaló la necesidad de una elección local, un juez, un ministerio público y un fiscal.

“La idea de autodefinirnos como una comunidad surgió porque se presentó una ruta más rápida para crear eso. Se necesitará toda una vida de cabildeo para crear esos puentes de otra manera, pero como comunidad autodefinida tendríamos derecho a votar por estos puestos y por quienes queremos sentirlos. Todavía no estamos decidiendo nada, todavía se están discutiendo todas las opciones, hoy simplemente se les pide que vengan y voten por los miembros del comité que le gustaría trabajar en los pros y contras de esta idea (…) Es hora de que todos demos pasos detrás de nuestras opiniones”, les explicó a los habitantes de la colonia LeBaron.

En 2011, los habitantes de Cherán se organizaron para establecer su propio sistema de gobierno, vigilancia y sanciones a delitos menores, expulsaron a los políticos y a los policías, se armaron y terminaron con la violencia en su pueblo hasta llegar a cero homicidios, les narraron esta semana a los chihuahuenses.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx