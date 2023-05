Invirtió Ficosec en 2022 más de 204 mdp en 85 proyectos

Chihuahua.- El Comité Técnico del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), presentó el Informe anual 2022, en el que destacó la inversión de 204 millones 504 mil 877 pesos para la implementación de 85 proyectos llevados a cabo en las regiones de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes y Ciudad Juárez.

Este esfuerzo evidenció el profesionalismo y la seriedad de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones de seguridad y justicia que implementaron proyectos durante el 2022, por asumir el compromiso de construir seguridad ciudadana de manera conjunta.

Durante la presentación de resultados, se destacó el reenfoque en los ejes estratégicos con la intención de que, a través de ellos, sea posible dirigir los recursos del Fideicomiso hacia un mismo objetivo común: contribuir a erradicar la impunidad para mejorar la seguridad. Estos ejes estratégicos son: Fortalecimiento institucional en seguridad y justicia; Evaluar, medir y monitorear la acción de gobierno en seguridad y justicia; Corresponsabilidad ciudadana frente al delito; así como el Fomento a la competitividad.

El presidente del Comité Técnico, Jorge Conteras Fornelli, mencionó frente a integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, de los consejos directivos de Fundación Ficosec, A.C., y de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A.C., además de representantes de organismos y cámaras empresariales; los importantes retos que sortear entre los que se encuentran la violencia, describiéndola como un fenómeno multifactorial que requiere de acciones de prevención por parte de todos: familias, sociedad, autoridades.

Reiteró que el nivel de impunidad es inquietante ya que se ha convertido en una problemática en general no sólo en Chihuahua, sino, en el país. Planteó elaborar estrategias específicas desde varios frentes para poder erradicarla de raíz: “Sigamos empujando acciones que nos lleven a tener un estado más competitivo, conscientes de que sin justicia no hay seguridad y que, sin seguridad, no hay prosperidad. Que las diferencias no se conviertan en desencuentros, sino en oportunidades por caminar hacia un mismo rumbo”, dijo.

Mencionó que próximamente se estará presentando la Plataforma del Observatorio Ciudadano, una herramienta de consulta pública para dar seguimiento, analizar, monitorear la acción de gobierno en seguridad y justicia, con intención de que, a partir de estos módulos de datos, sea posible replantear y proponer: “hemos pasado del señalamiento a la propuesta” comentó.

Agradeció al sector empresarial su respaldo y compromiso pues los recursos significaban una aportación extraordinaria de más de 50 mil empresarios y empleadores de todo el estado de Chihuahua: “Ficosec es un mecanismo de participación y corresponsabilidad ciudadana que suma la correcta implementación de los proyectos al cuidado escrupuloso de los recursos, obteniendo implementaciones exitosas y modelos replicables”.

Este Informe de actividades 2022 se encuentra disponible en el canal de YouTube de Ficosec, además de la página web ficosec.org en donde se detallan los proyectos, sus implementadoras y el recurso aprobado para su desarrollo.