Investigan presunto caso de trata en el Centro de Chihuahua

Chihuahua- Amarillo y naranja, de esos colores son los dos edificios ubicados en la calle 12 y Libertad,justo a unas cuadras del Centro de Justicia-, lugar en donde de acuerdo con Concepción S., su hija Ximena S. S., estuvo sometida a prostitución por más de 150 días luego de ser secuestrada y que, según lo narrado por esta mujer, ella no habría sido la única, sino que habría otras mujeres siendo víctimas de trata en esa zona de tolerancia.

El caso salió a la luz el día de ayer y ante esto, Wendy Chávez titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), refirió que se encuentran realizando una investigación con profundidad para esclarecer los hechos señalados por la madre de esta joven de 21 años.

Según la versión de la madre de Ximena, ella vivió en carne propia el dolor, la angustia y la desesperación de no saber nada sobre el paradero de ella; pues supuestamente, su hija salió de su casa en el mes de junio para hacer unas compras y ya no regresó; cuatro meses después, la familia dijo que pagó un rescate de 10 mil pesos para que la dejaran en libertad; sin embargo, Ximena fue enviada en un taxi en condiciones inhumanas a su casa apenas la semana pasada. Su madre dijo que fue extorsionada por otras trabajadoras sexuales de la zona para poder obtener noticias de su hija ya que, aunque ella presentó una denuncia ante la Fiscalía no lograron liberarla; pero esta declaración fue desmentida por las autoridades ya que, el reporte de ausencia se presentó en mayo y ella fue localizada tres días después de ser interpuesto. Luego de eso, no hubo ningún otro reporte hasta que se hizo la denuncia formal por el delito de trata.

En su entrevista, Concepción externó que habían sido los meses más difíciles de sus vidas y que cuando se la regresaron venía golpeada, violada y con las costillas y la cadera rota; en torno al caso de salud de ella, la FEM informó que, si bien es cierto, Ximena presenta desnutrición porque tiene diabetes; la parte médica no ha referido que haya huesos fracturados y que se desconoce de las agresiones sexuales puesto que debido a que la víctima aún se encuentra inconsciente no han podido dialogar con ella.

Además, la denunciante refirió que las autoridades siempre les dicen lo mismo y que el caso no ha avanzado.

“Siempre nos dicen lo mismo, el caso no ha avanzado; los que controlan ese lugar se llaman: Santiago, Guadalupe Molina y a otro le dicen Chuy. Nosotros nos logramos infiltrar ahí por eso supimos que la tenían en ese sitio”, expresó Concepción.

De acuerdo con lo que narra la madre de Ximena, cuando su hija desapareció, ella y su esposo acudieron a interponer el reporte de ausencia, pero cuando quisieron darle seguimiento la Fiscalía les dijo que el caso se había “perdido” y que no se metieran en problemas que mejor así lo dejaran.

Según la familia de esta joven, la situación de salud en la que ella se encuentra es muy crítica ya que padece diabetes y ha perdido mucho peso.

“Cuando las personas que la tenían supieron que andábamos tras de ella; ellos la escondieron y la esclavizaban en un cuarto con muchos hombres. Ahí también hay otras mujeres, las esclavizan, las violan, las tienen sin comer, además las mutilan con navajas, con palos e incluso las llegan hasta desaparecer”.

En entrevista para El Diario de Chihuahua, Concepción refirió que durante el tiempo en el que su hija estuvo privada de la libertad, le inyectaron heroína y cristal lo que actualmente le provoca mucha alteración en su corazón.

“Ella trae también insuficiencia respiratoria, trae dañado el hígado; trae lastimados sus codos y sus brazos; ella llegó con las costillas y la cadera rota y también la contagiaron de enfermedades de transmisión sexual a causa de las violaciones y no sólo es ella sino que hay muchas otras más”.

Así mismo, Concepción dijo que Ximena

está muy dañada emocionalmente y que ella esta sedada la mayor parte del tiempo.

Según datos periodísticos publicados en este medio de comunicación; entre enero y julio del 2022 se habían abierto 26 carpetas de investigación por el delito de trata de personas en distintas modalidades, en perjuicio de 52 víctimas, lo que representaba un incremento del 62.5 por ciento en el número de afectados respecto al año anterior y del 67.7 por ciento en comparación a 2020.

De acuerdo con las estadísticas que fueron proporcionados en aquella vez por la Fiscalía General del Estado (FGE), entre el 2020 y de enero a julio del año pasado, se iniciaron 79 carpetas de investigación, 30 de ellas correspondientes al 2020, otras 23 a 2021 y 26 al 2022.

¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?

La trata de personas es un delito que consiste en la explotación de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes con diversos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. En México, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Atención y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos señala que la trata de personas es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.