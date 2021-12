Investigan posibles ilícitos de funcionarios corralistas

Chihuahua.— El gobierno encabezado por Maru Campos Galván investiga la comisión de posibles delitos por parte de varios funcionarios de la administración de Javier Corral Jurado, refirió la mandataria.

Campos indicó que de manera constante recibe información por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de auditores externos, quienes ya han encontrado situaciones irregulares que no sólo constituirían faltas administrativas, sino eventuales causas penales, que serán enviadas a la Fiscalía General del Estado (FGE), las cuales no pueden ser detalladas para no afectar las investigaciones.

“Se están trabajando en esos procesos, y bueno, son cosas que tienen sus tiempos, pues si el propio gobernador Corral tardó cuatro años o cinco años conmigo, pues habrá que ver cuánto tardan también los procedimientos con él”, dijo.

Por su parte, la titular de la SFP, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, explicó que en estos momentos se encuentra en la etapa de determinación de irregularidades a partir de las respuestas que brindaron los servidores públicos a las más de mil 028 observaciones derivadas de las actas de entrega-recepción.

Manifestó que fueron pocos los funcionarios que respondieron a las solicitudes de aclaración, pero será a través de este proceso de investigación como se defina si se lograron solventar las observaciones o si existen faltas de carácter administrativo, civil o incluso de carácter penal, las cuales serían turnadas a la Fiscalía.

“Puede ser que, como dice la gobernadora, haya temas en materia penal, pero estamos ahorita ya en el proceso de investigación y ya después se determinará si es una situación penal para a la autoridad competente”, comentó.

En este sentido, el fiscal estatal, Roberto Fierro Duarte, aclaró que no han recibido denuncia alguna por parte de la SFP, ni tampoco existen carpetas de investigación abiertas contra exfuncionarios, pero se encontraron hechos irregulares que podría constituirse en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

“Por parte de la Fiscalía hay algunas conductas que se detectaron por parte de algunos servidores públicos de la administración pasada y están bajo investigación, pero formalmente no tenemos ninguna carpeta de investigación”, acotó.