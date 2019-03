Investigan acoso sexual en Cecyt 6

Chihuahua.- La Dirección del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) plantel 6 abrió carpetas de investigación interna por el presunto acoso sexual contra alumnas y exalumnas, informó el director José Andrew Amaya.

Lo anterior en relación a las denuncias hechas aunque aseguró que son exalumnas quienes acusan a un maestro de inglés por supuesto acoso, mientras que en el periodo actual dijo que hasta al momento no se tienen quejas.

En este sentido mencionó que se está trabajando con el Colegio Nacional de Educación Técnica (Conalep), donde también labora el docente acusado, para abrir un expediente del comportamiento del profesor.

En el caso del compañero de trabajo, dijo el director, hubo una queja a finales del mes de enero, cuando el padre de una menor acudió al plantel para darla de baja, a lo que se le pidió el motivo de esta, manifestando que existía hostigamiento para con la hija, se le pidió que interpusiera la denuncia para que así la institución tenga argumentos para actuar en consecuencia contra la persona señalada, sin embargo se negó a realizarla.

José Andrew, recalcó que se tiene un protocolo de conducta inapropiada donde se involucra a docentes, alumnos, empleados y familiares, la cuál tiene consecuencias, primero se levantan actas y se invita a la familia a interponer las denuncias para actuar.

Finalmente dijo que mientras no se tengan denuncias legales formalmente, no se podrá proceder laboralmente contra los señalados por las personas que los acusan por abuso y hostigamiento sexual.