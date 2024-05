INVESTIGACIÓN: ¿Llega el calentamiento global a Chihuahua?

Chihuahua— La temperatura promedio en la capital del estado aumentó en 2.33 grados centígrados, que fueron ganados entre 1960 y 2005, de acuerdo al procesamiento que hizo el reportero de la estadística acumulada por la Comisión Nacional del Agua y su antecesora, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, de las temperaturas diarias entre esos años.

Así que ¿Chihuahua bajo los efectos del cambio climático? ¿Del calentamiento global? Las preguntas inevitables son: si este fenómeno azota al estado, ¿cuáles son los indicadores? ¿cuáles sus síntomas, las señales visibles?

Síntoma visible: por tercer año consecutivo, la Cascada de Basaseachi, en la Sierra Tarahumara, se secó totalmente, debido a las altas temperaturas en estos días y a la sequía prolongada que se vive en el estado de Chihuahua. Este salto de agua, que es uno de los principales atractivos naturales de la entidad y del país, se encuentra en el municipio de Ocampo, donde desde septiembre pasado, sufren una sequía extrema y excepcional, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El calentamiento global, pues, a nivel local.

El planeta alcanzó, en el mes de abril que acaba de terminar, un calor récord, mientras que los científicos advierten que 2024 podría batir récords de altas temperaturas por segundo año consecutivo (recuerden el calor insoportable del 2023). Las noticias sí son para alarmarse: el extraordinario calor global continúa su racha. El mes pasado, el mundo soportó el mes de abril más caluroso jamás registrado, según los nuevos datos de Copernicus, el servicio de vigilancia climática de la Unión Europea.

El mes pasado fue 1.58 grados centígrados más cálido que la media de abril en la era anterior a la Revolución Industrial (producida entre los siglos dieciocho y diecinueve), y 0.67 grados por encima de la media de abril entre 1991 y 2020, según Copernicus.

Los resultados del reportero

Del estudio que realizó este reportero de los registros meteorológicos, resultó la evidencia de que, en el lapso mínimo de 45 años, el aumento de temperatura palpado en el medio ambiente, fue visible también en el campo de la estadística.

Durante la década de 1960 a 1969, en la Estación Meteorológica de la Ciudad Deportiva, el promedio de las temperaturas máximas extremas anuales resultó en 30.79 grados centígrados (87.4 Fahrenheit). Mientras que, de la operación aritmética de promediar los datos diarios, durante la década de 1996 a 2005, en la misma estación recolectora de datos, se registró una temperatura máxima extrema anual promedio de 33.12 grados centígrados (91.6 Fahrenheit).

Por lo tanto, la diferencia es de 2.33 grados centígrados, ganados en esos últimos diez años con respecto al promedio de la otra década lejana.

Y procesos que suelen ocurrir en tiempos geológicos, están sucediendo en el curso de una vida humana. Los polos se derriten, desaparecen los glaciares, aumenta el nivel de los mares, etcétera. Pero, aquí ¿cómo estamos viviendo esta catástrofe global? Existen signos alarmantes de que se está viviendo aquí algo inusitado.

En primer lugar, los otoños tienden a desaparecer. Y los inviernos se han suavizado.

Ya proliferan plantas tropicales…¡chicozapote en Chihuahua!

Muchos de los árboles que por lo general pierden sus hojas en el período otoñal, las están conservando durante todo el invierno, y sólo las sueltan ante el empuje de los nuevos brotes, en la primavera siguiente. Este fenómeno se agudiza en algunos años, cuando es especialmente notable que el otoño no se completó nunca.

El hecho de que los inviernos no alcanzan la crudeza de antaño, es una consecuencia del calentamiento global, tal es la tesis de algunos ecologistas locales, como Raúl Trejo Domínguez, quien sostiene que ha habido, en las últimas décadas, no sólo otoños sin caída de hojas, sino inviernos sin frío. “Esto repercute directamente sobre la flora, ya que los árboles de ciclo anual, que son los que tiran las hojas en otoño, tienen un mecanismo para detectar cuándo llega la temporada fría”.

A lo largo del río Sacramento, en la capital del estado, y sobre todo cerca de la confluencia de su corriente con la del río Chuvíscar, los álamos conservan las hojas en la parte superior de la copa. Son amarillas, por cierto, pero continúan ahí, aferradas a las ramas de sus árboles. Si un otoño es cálido, y si el invierno subsecuente no tiene suficientes días de frío, los árboles no reciben desde su interior las señales químicas correctas, y por lo tanto para ellos el invierno no existe.

Ha proliferado también, el surgimiento de microclimas cálidos en diversos rincones de las ciudades.

Un personaje notable, el doctor en Geología Carlos García Gutiérrez, quien ya falleció, y quien en vida fue un detallado observador de este fenómeno, puso como ejemplo del calentamiento global, el hecho de que muchos árboles caducifolios, es decir, los que pierden sus hojas en el otoño, se conserven verdes a lo largo de todo el año. Es el caso de los sicomoros y los álamos, que están entre los más abundantes en la capital.

Asimismo, en un recorrido por las colonias de la ciudad de Chihuahua, se constató la abundancia de plantas tropicales: árboles de aguacate, jacarandas, plátanos, limoneros, mandarinas, toronjas naranjos, y muy marcadamente, unos ejemplares de chicozapote que están prosperando en un domicilio de la colonia Santa Rosa, debido al nuevo clima de Chihuahua. En otro domicilio de la colonia Tierra y Libertad, la dueña presumió un papayo que tiene en su patio, con papayas de tamaño comercial y, por cierto, de un exquisito sabor que fue paladeado cuando la “doña” partió uno de sus preciados ejemplares.

Desaparece el pasto en el bosque de Cumbres de Majalca

Por su parte, en una reciente entrevista, el meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el ingeniero Ildefonso Díaz Murcia, y quien se caracteriza por mantenerse actualizado en el tema, señaló que es muy notorio que, en las sierras altas del municipio de Chihuahua, como el Parque Nacional Cumbres de Majalca, está desapareciendo el pasto que regularmente crecía entre los árboles de follaje perenne, dando paso a un suelo reseco, que pierde su capacidad de retener el agua de las lluvias.

En cuanto al porcentaje de 2.33 que obtuvo el reportero de aumento en la temperatura promedio desde 1960, el meteorólogo dijo: “Es correcto, en efecto, porque se está admitiendo entre los especialistas un aumento histórico del 2 al 3 por ciento de las temperaturas”.

Destacó otro hecho sintomático de la llegada del cambio climático, y es que el abasto de agua para el consumo de las poblaciones, así como también la que se utiliza en la agricultura y las huertas frutícolas, proviene cada vez en mayor medida, no de los ríos o presas, sino de pozos profundos, es decir, que es agua extraída de los mantos subterráneos.

Por otra parte, ya se documentó la tendencia histórica hacia una menor disponibilidad de agua para el riego.

Desaparecieron los cultivos de otoño-invierno

La sequía ocurrida en los últimos años, ha provocado una gran reducción en el escurrimiento de los ríos Conchos y San Pedro, que abastecen de agua a las presas La Boquilla y Francisco I. Madero, como sucedió en el año agrícola 1994-1995, cuando estos embalses no se pudieron abrir al riego por no alcanzar los niveles mínimos de operación. Como consecuencia de la baja disponibilidad de agua, la superficie sembrada en el Distrito 005 disminuyó drásticamente a partir de esos años, lo que obligó a los agricultores a sembrar sólo los cultivos más rentables.

Pero sucedió algo más grave: que, como consecuencia, desaparecieron para siempre los cultivos de otoño-invierno, así como los segundos cultivos, que ya no se practican.

De igual manera, todo esto trajo otros efectos secundarios: el desabasto de insumos alimenticios, la disminución de la demanda de insumos y servicios para la producción, así como el desempleo y la migración hacia las zonas urbanas cercanas e inclusive hacia el país vecino del norte.

Y hay agua para regar solo 4 de cada 10 hectáreas

La sequía tiende a generalizarse, dijo Ildefonso Díaz. A este respecto, existen estados en el país que, como el de Chihuahua, tienen el cien por ciento de sus municipios afectados por la sequía, y entre los cuales están: la CDMX, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Tabasco.

Sintomático es, asimismo, para el meteorólogo, el bajo nivel de las presas de la entidad, que el 5 de mayo, día de la entrevista, tenían en promedio un almacenamiento de tan solo un 41.6 por ciento de su capacidad. Las dos presas que cuentan realmente con gran capacidad, son La Boquilla, que tiene nada más un 29.4 por ciento de agua, y la Francisco I. Madero (Las Vírgenes), con un alarmante promedio de 27.5 por ciento de su capacidad total.

Con estos almacenamientos raquíticos se dio la apertura de las válvulas de la presa La Boquilla, el pasado 15 de marzo, en el acto simbólico de arranque del ciclo agrícola primavera-verano 2024, para el que se contará con agua para regar tan sólo cuatro de cada 10 hectáreas, como consecuencia de la intensa sequía.

En México se privilegia el uso de combustibles fósiles

Graciela Lucía Binimelis de Raga, doctora en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Washington, EU, y quien es coordinadora de proyectos en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó, en una reciente conferencia, que ya es un hecho comprobado que el calentamiento global del planeta está en pleno desarrollo. Que, a pesar de los consensos internacionales, como el Acuerdo de París, que buscan restringir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, se siguen rompiendo récords de estas emisiones. Que en México prevalecen como una imparable tendencia, el uso intensivo de combustibles fósiles, la generación de energía contaminante, las actividades industriales y un estilo de vida que destruye nuestro entorno.

En México, las temperaturas van en constante aumento, y se registran mediciones por arriba de la media, señaló la investigadora. Pero al mismo tiempo, las lluvias se están presentando por debajo de la media, lo que se traduce en una sequía que tiende a ser generalizada y severa en muy buena parte del territorio nacional.

¿Y qué se está haciendo al respecto para contrarrestar este fenómeno?

“Estos récords van a seguir, porque no se está haciendo nada para impedir que la temperatura continúe aumentando la concentración de estos gases”, sentenció Graciela Binimelis.