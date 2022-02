Investigación determinará si otros dejan su cargo: Jáuregui

Chihuahua.— Luego de que Roberto Lara Rocha renunciara a su cargo como director Ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), para no interferir con las investigaciones en torno al asesinato del exjefe de Facturación y Cobranza de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Luis René Villarreal Pérez, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, manifestó que el desarrollo de las propias indagatorias determinará si otros funcionarios deben dejar su cargo.

Al ser cuestionado por el caso específico del director de la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (Coesvi), Fernando Álvarez Monje, quien era coordinador del PAN en el Congreso del Estado, cuando se cometió el desvío de recursos del fondo de ahorro de diputados, en el que al parecer participó Villarreal Pérez, Jáuregui Moreno reiteró que habrá que esperar la evolución del caso.

En cuanto a la decisión de Lara Rocha, el secretario General consideró que actuó de manera adecuada y responsable para no entorpecer el trabajo de las autoridades ni dar pie a especulaciones sobre posibles relaciones con la víctima.

“Roberto está pensando básicamente en no entorpecer y que no se preste a especulaciones el cargo público que ocupa para las investigaciones que tengan que desarrollarse. Me parece una conducta adecuada en un funcionario público responsable y vamos a esperar cómo se desarrolla”, dijo.

Sobre la posibilidad de que Roberto Lara a regrese al cargo una vez que concluyan las investigaciones, el secretario manifestó que será analizado en su momento, pero por lo pronto destacó la actuación del ahora exfuncionario.

El “Pony” Lara fue director de la JMAS cuando Luis René Villarreal era jefe de Facturación y presuntamente cometió fraude en contra de varios trabajadores del organismo descentralizado. Desde ese momento, se cuestionó la relación que mantuvo con el extinto servidor público.

Fue el lunes 14 de febrero cuando Lara dio a conocer su decisión de abandonar el cargo, a través de un mensaje en Facebook en el que aseguró que nunca ha cometido delitos ni tuvo conocimiento de que actos ilícitos en el organismo: “Por medio de la presente quiero compartirles que he tomado la decisión de separarme de la responsabilidad que me fue otorgada como Director Ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua con la finalidad de que se puedan llevar a cabo las investigaciones del caso. Lo hago porque puedo decir con toda claridad y de frente a la comunidad que no he cometido ningún delito ni fui testigo de ninguno. Nunca tuve conocimiento de delitos por parte de este exfuncionario, cuya muerte lamentamos y rechazamos profundamente”, explicó.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) señaló a Villarreal Pérez como receptor de recursos del fondo de ahorro de los diputados de la pasada legislatura, los cuales habrían sido desviados con la promesa de obtener rendimientos financieros. También enfrentaba acusaciones de captar inversionistas mediante su puesto en la JMAS, a quienes les ofrecía rendimientos que se obtendrían de proyectos en licitación.